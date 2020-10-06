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Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» посвящена настоятелю Святогорского монастыря. ВИДЕО

Очередная серия видеопроекта «Несвятые святые - наши дни», представленная силами православного издательства «Вольный странник», посвящена иеромонаху Василию (Буркову), наместнику Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских Горах.

Святогорский монастырь широко известен как место погребения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (похоронен в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных в 1837 году).

Отец Василий делится своими воспоминаниями о старце Николае Гурьянове, архимандрите Кенсорине, а также других духовных наставниках, которые оставили глубокий след в его сердце.