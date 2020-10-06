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Александр Голышев: «Собор церковного искусства» откроет яркие страницы псковской культуры

07.10.2020 19:45|ПсковКомментариев: 0

14 октября в Пскове откроется выставка «Собор церковного искусства Пскова». Уникальный проект обещает стать одним из самых значимых в культурной жизни Псковской области в этом году. Идея проведения подобной встречи давно обсуждалась в художественной и церковной среде: в кругах священнослужителей, псковских художников, мастеров церковного искусства.

Замысел нашел поддержку: по инициативе и с благословения митрополита Псковского и Порховского Тихона Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, известный своей иконописной школой всему православному миру, подал заявку на предоставление президентского гранта. По результатам конкурсного отбора заявка победила. Подготовка началась в марте, и если бы не грянувший коронавирус и карантин, открытие долгожданной выставки состоялось бы в конце мая. Впрочем, незапланированная отсрочка дала дополнительное время для детального продумывания мельчайших моментов события.

Что ждет гостей выставки во Дворе Постниковых, какие знаковые иконописцы примут в ней участие, а также каковы перспективы появления в Пскове музея фрески - об этом и многом другом в преддверие открытия «Собора церковного искусства» мы поговорили с директором Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Александром Голышевым.

- Александр Иванович, почему музей активно включился в подготовку выставки?

- У музея-заповедника сложились очень добрые взаимоотношения со Спасо-Преображенским Мирожским монастырем. Мы прекрасно понимаем, что такое объект, занесенный в список ЮНЕСКО, а монастырь, в свою очередь, понимает, как сложно нам хранить памятник. Мы находим общие пути для решения вопросов дальнейшего обустройства всего комплекса, его развития. Иначе просто-напросто нельзя. И когда настоятель обители отец Серафим рассказал, что он готовит предложение на грант для получения специальных средств на подготовку выставки современного церковного искусства, мы были очень обрадованы. Именно церковь должна в этом плане быть главным лицом-инициатором. Иконописание - это искусство евхаристическое, в нем отражается вся духовная сила, все традиции народа.

- Кто примет участие в выставке?

- На сегодняшний день на предложение откликнулись, прежде всего, псковские художники-иконописцы. Порядка 200 работ уже собраны и постепенно перевозятся в наш новый музейный комплекс. Это здание Мешок комплекса Двора Постникова. Особенно интересно, что на экспозиции мы увидим работы маститых иконописцев. Приоткрою тайну: будут представлены иконы архимандрита Зинона, крупного художника-иконописца, теоретика церковного искусства, педагога, лауреата Государственной премии России. Примут участие в выставке и современные иконописцы, которые только начинают свой путь в этом искусстве.

Мы не сомневаемся, что «Собор церковного искусства» станет и шагом к осмыслению сегодняшнего места религии в нашей жизни, и данью уважения тем традициям, которые сложились в Пскове. Когда мы говорим о традициях, мы подразумеваем и монументальную живопись, и тех иконописцев, которые создают гордость нашей иконописной псковской школы.

- Одной из целей выставки является представление работ, выполненных в стилистике псковской школы иконописи. Ряд художников и искусствоведов уже не один десяток лет говорят о необходимости открытия в Пскове Музея фрески, где был бы саккумулирован местный опыт православного творчества. Как вы относитесь к этому мнению?

- Псковская школа иконописи XV-XVI века прекрасно изучена. У нас изданы великолепные альбомы, в музее работала постоянная экспозиция, посвященная псковскому иконописанию. Здесь нельзя не вспомнить имя Савелия Ямщикова, потому что благодаря ему и появилась первая экспозиция. Псков как раз отличался открытостью этой теме.

Музей фрески - очень красивая тема, мы об этом сейчас много думаем. По большому счету понятие «музей фрески» - это музейный термин, который объединяет в себе фрески и Мелетово, и Мирожского монастыря, и Снетогорской обители. Затем возникла идея сделать музей фрески, в котором были бы собраны все копии работ. Но согласитесь, когда есть возможность увидеть живые фрески, то копии в меньшей степени интересны.

Мы, музейщики, вносим в понятие «Музей фрески» возможность доступа к фрескам, их сохранность, проведение туристических маршрутов и так далее. В этом плане действительно много делается. Благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова начались очень удачные работы по храму в Мелетово. Мы вошли в программы Министерства культуры. Я был там буквально неделю назад: в Мелетово уже заканчиваются основные общереставрационные работы, есть предварительная договоренность о реставраторах живописи. Мы вынашиваем идею создать на месте этого прекрасного храма настоящий комплекс с туристической инфраструктурой, хорошей дорогой, безопасностью, информационным блоком и так далее. Мне кажется, что сегодня храм в Мелетово по-настоящему обретает возможность стать очень ярким прекрасно сохраненным объектом культуры и искусства.

По Мирожскому монастырю также решены практически все основные вопросы его сохранности. Он включен в список ЮНЕСКО, и надо сказать, что сегодня многие эксперты считают, что проект управления этим комплексом является одним из самых удачных. В процессе изучения фресок у нас выросла целая школа их сохранения - здесь надо отдать должное заведующей отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника Таисии Викторовне Кругловой, подняла общественность на защиту и в поддержку памятника, и на протяжении долгих лет многое делает для него. Сегодня мы фиксируем в Мирожском монастыре огромное количество посещений, даже приходится регулировать возможность посещения потока в целях сохранности объекта ЮНЕСКО.

Снетогорский монастырь передан Русской православной церкви, но с хранителями фресок этого монастыря у нас тоже есть определенные связи, и мы оказываем им при необходимости методическую помощь.

Вот это все и есть Музей фрески. Собрать все фрески в одном месте в плане методически-педагогическом, наверное, неплохо. С другой стороны, никогда еще никакая копия не смогла заменить подлинность тех фресок, которые мы храним. Я думаю, что тема Музея фрески как таковая - очень яркая, интересная, и она будет развиваться и реализовываться на основании тех возможностей, которые у нас в городе будут возникать. Я думаю, сегодня выработаны очень добрые и понимающие взаимоотношения между музейным сообществом и древлехранителями Псковской епархии, так что каких-то проблем, недопониманий не должно возникать.

- В рамках этой темы планируется ли возвращение в наш город псковских фресок, которые сейчас хранятся в Эрмитаже?

- Речь идет о фресках храмов Рождественской батареи. Сложилась практика, что научные экспедиции, которые вскрывают памятники и собирают сохранившиеся элементы фресок, везут их затем на свою базу. В данном случае - в Эрмитаж. Сейчас наши фрески собраны, находятся на специальных планшетах, их даже можно увидеть. Есть определенное понимание, что когда мы отреставрируем храмы этого бастиона, то на планшетах фрагменты этих фресок, вполне возможно, будут выставлены в этих памятниках.

Сегодня начинается очень большая работа, связанная с музеефикацией Псковского Кремля, и мы в своих проектных заданиях ставим именно такие задачи - чтобы каждый храм был восстановлен до креста, чтобы там был создан соответствующий температурно-влажностный режим и были выставлены фрески на планшетах.

- Каковы планы музея-заповедника относительно Двора Постниковых? Какие направления работы будут развиваться - музейное, информационное, коммуникативное или все вместе?

- Любе музейное пространство - это общение экспертов, музейщиков, простых людей, которым интересна та или иная тема, связанная с историей, культурой. Тем более что коллекция XVII века в Пскове - одна из лучших, которые сохранил наш город. В этом комплексе в Малом Мешке мы видим прежде всего работу музейно-образовательного центра, потому что только дети, которые получили музейную прививку, будут ходить в наши музеи и понимать, что такое искусство. В Большом Мешке мы открываем буквально на днях выставку «Двор Постникова в истории трех веков», ориентировочно 9 октября.

Со временем будет решаться вопрос и о создании настоящего музея, который расскажет своими экспозициями, что такое XVII век для Пскова. Там будут материалы, посвященные и Петру I, и Ордин-Нащокину - очень крупным историческим личностям, которые внесли огромный вклад в развитие и нашей страны, и Пскова в частности.

- Возвращаясь к «Собору церковного искусства»: почему бы вы советовали псковичам прийти на эту выставку?

- Потому что это одна из ярких страниц псковского искусства, это те самые традиции, которыми сегодня питаются наши художники, это есть то культурное пространство, без которого представить наш город, его историю, его духовность просто невозможно. Это школа познания, школа воспитания будущего поколения.

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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