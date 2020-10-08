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Головокружительный Псков с крыши Троицкого собора. ФОТО

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Миниатюрные башни, аккуратные ряды многоэтажек, зелень парков, скромная простота и величие храмов... Каким увидел Псков с высоты крыши Свято-Троицкого кафедрального собора фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей Вадим Боченков, смотрите в репортаже.

Меч тяжелый Гавриила,

Пятиглавый наш собор,

Князя Довмонта могила,

Запах древности, простор;

Чудотворные иконы,

Стены старого Кремля,

Башня, славная в дни оны

Чудной силой обороны

От Батура короля;

Монастырь, что на Мироже,

Обмелевшая Пскова,

Ольгин ключ и (древность то же)

Ольга - Фигнера вдова;

Всюду - старые заплаты,

След - кой-где - былых веков

Да Поганкины палаты –

Вот он - добрый, старый Псков!

(Александр Николаевич Яхонтов, 1850-е годы).