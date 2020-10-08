Головокружительный Псков с крыши Троицкого собора. ФОТО

Миниатюрные башни, аккуратные ряды многоэтажек, зелень парков, скромная простота и величие храмов... Каким увидел Псков с высоты крыши Свято-Троицкого кафедрального собора фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей Вадим Боченков, смотрите в репортаже.
Меч тяжелый Гавриила,
Пятиглавый наш собор,
Князя Довмонта могила,
Запах древности, простор;
Чудотворные иконы,
Стены старого Кремля,
Башня, славная в дни оны
Чудной силой обороны
От Батура короля;
Монастырь, что на Мироже,
Обмелевшая Пскова,
Ольгин ключ и (древность то же)
Ольга - Фигнера вдова;
Всюду - старые заплаты,
След - кой-где - былых веков
Да Поганкины палаты –
Вот он - добрый, старый Псков!
(Александр Николаевич Яхонтов, 1850-е годы).