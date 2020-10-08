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В Пскове средства от продажи 15-килограммового пирога пойдут на помощь девочке с редким заболеванием

Деньги от продажи огромного яблочного пирога на ярмарке «Покровский торг» в Пскове направят на помощь девочке с «Синдромом Ундины». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на Подворье Псково-Печерского монастыря.

Благотворительная акция пройдет во время ярмарки «Покровский торг» на подворье Псково-Печерского монастыря. Маленькой Ане Струковой из Печор с редким заболеванием «Синдром Ундины» уже не первый год собирают деньги на лечение. Девочка не может самостоятельно дышать во сне. Когда Аня ложится спать, ее подключают к аппарату ИВЛ, который помогает ей дышать.

Сейчас собраны средства на первую операцию по санации полости рта, в дальнейшем ей потребуется вторая операция по установке диафрагмального стимулятора, который поможет ей избавиться на всю жизнь от аппарата искусственной вентиляции легких и трубочки, которая стоит в горле.

Все собранные средства от продажи большого яблочного пирога на ярмарке «Покровский торг» пойдут на лечение Ани Струковой.

Ярмарка «Покровский торг» пройдет 17 октября с 10.00 до 16.00 на подворье Псково-Печерского монастыря по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 33. Специально для праздника испекут яблочный пирог весом пятнадцать килограммов. Все желающие смогут приобрести по кусочку угощения за символическую плату.

Реквизиты для помощи: карта «МИР» Сбербанк 2202200440129078 (СМС на номер 900 с текстом Перевод 89113606224 сумма) карта мамы Ани Струковой Натальи Григорьевны.

Реквизиты для перечисления:

Получатель: СТРУКОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Номер счета: 40817810755008321868

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Бик: 044030653

К/с: 30101810500000000653

Инн:7707083893

Кпп:784243001