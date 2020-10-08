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Церковь / Партнеры и проекты

Англоязычная страница Псково-Печерского монастыря появилась в Инстаграм

09.10.2020 20:22|ПсковКомментариев: 0

В Инстаграм появилась официальная страница Псково-Печерского монастыря на английском языке, сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

У аккаунта, который рассказывает об истории и современной монашеской жизни обители, уже есть более 100 подписчиков. «Благодаря нашей фотогалерее, а также виртуальному туру вы получите возможность детально осмотреть монастырь изнутри», - отмечается на странице («Learn more about its history, elders, and the monastic lifestyle. Owing to our photo gallery, as well as the virtual tour, you will enjoy the opportunity to view in detail the inside of the monastery»).

Добавим, что страница Псково-Печерского монастыря на русском языке насчитывает порядка 71 тысячи подписчиков и ежедневно информирует фолловеров о важных событиях и повседневной жизни знаменитой обители.

Источник: Псковская Лента Новостей
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