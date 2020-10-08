Церковь / Партнеры и проекты

Художник Дмитрий Яблочкин: Псковская икона остается для нас тайной

Мысль о необходимости проведения в Пскове выставки современного церковного искусства обсуждалась давно. Сейчас, наконец, все для этого сложилось. Есть место – Двор Постниковых, который сравнительно недавно отреставрировали, есть время - Покров, церковный праздник, когда традиционно заканчивали уборку урожая и подводили некие итоги. Нашлись и средства: по инициативе и с благословения митрополита Псковского и Порховского Тихона Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, известный своей иконописной школой всему православному миру, подал заявку на предоставление президентского гранта. По результатам конкурсного отбора заявка победила.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова», которая обещает стать одним из самых значимых в культурной жизни Псковской области в этом году, откроется в Пскове 14 октября. Одним из ее участников станет местный художник Дмитрий Яблочкин. В преддверии открытия уникальной экспозиции мы поговорили с ним о том, что такое псковская школа и чем сейчас живет церковное искусство нашего региона.

Дмитрий Яблочкин

Редко, но метко

- Дмитрий, с вашей точки зрения, в чем значимость грядущей выставки?

- Такие выставки проходили у нас в городе. Правда, это было давно и нечасто. Церковное искусство, в принципе, создается не совсем для выставочного пространства, этим оно отличается от светского. Поэтому редкость подобных выставок - правильное и абсолютно нормальное явление.Тем не менее они, конечно, нужны, тем более в таком городе, как Псков.

Выставка позволит увидеть историю и современное разнообразие церковного искусства в разных его жанрах – будет представлена не только иконопись, но и монументальная живопись, копии фресок как древних, так и нынешних мастеров. К тому же все работы будут выставлены во Дворе Постниковых. Это новые залы, новые пространства, что очень здорово: в этих древних палатах все будет смотреться очень гармонично. Лет 15 тому назад такая выставка проводилась в Приказных палатах - там тоже все красиво смотрелось. Вообще церковное искусство - это абсолютно современный вид творчества, который находится в стадии развития.

Любая выставка церковного искусства во многом проводится для специалистов: человек, придя с улицы, не сразу разберется, в чем там дело и куда надо смотреть пристально, а куда - не очень. И вообще церковное искусство - не для всех. Если человек не имеет совсем никакого отношения к церкви, он может в принципе ничего не понять.

Выставка нужна также для того, чтобы с работами современных церковных художников познакомились священнослужители. К сожалению, многие из них придают мало внимания этой стороне церковной жизни, между тем, икона, роспись – это неотъемлемая часть литургии, изобразительная ее составляющая.

- Что вы представите на выставке?

- У меня живых работ практически не будет. Я пока не знаю, возможно ли будет разместить в экспозиции все фотографии моих псковских монументальных работ – фресок и росписей. Их много, но что-то не влезет, и это нормально. Чем сложна любая выставка церковного искусства: иконописец никогда не пишет просто так. В основном речь идет о заказах, иконостасах для определенного храма. А храм нельзя перенести поближе к выставочному залу. Или, допустим, стенку оторвать на время и потом ее обратно приклеить. Поэтому очень многое на таких выставках представлено в фотоматериалах. Все зависит, конечно, от качества фотографий, но так или иначе по ним можно составить представление о работах. Кроме того, эта выставка является сборной: часть работ будет представлена в каталоге, который будет издан по ее итогам.

Составление и выстраивание выставочной экспозиции – дело сложное, выставка – это больше, чем просто набор экспонатов. Все подчиняется определенному смыслу. Мне самому интересно, что в итоге получится у организаторов, так что, я обязательно приду на открытие и с большим удовольствием буду рассматривать результат.

- Для вас сохранится элемент неожиданности?

- Да, я очень это люблю. Пространство я видел, оно мне очень понравилось. Я наблюдал за тем, как начинали формировать экспозицию – это было очень красиво.

Путь к себе

Дмитрий Яблочкин. Над Псковом. Фото: culture.pskov.ru

- Как вы стали иконописцем?

- Я не иконописец. Я художник. Это колоссальная разница. А может, и нет никакой разницы: так часто бывает, что слова разные, а разницы нет.

Иконописец - это человек, который занимается только храмовым искусством, а художник работает в более широком пространстве. Или более узком - смотря с какой стороны посмотреть. Я в чистом виде только только церковным искусством не занимаюсь - это одна из моих граней. Но я давно пришел к этому, кое-что у меня сделано в этом направлении.

Все художники когда-то были светскими, потом выросли в иконописцев - по-другому, наверное, вряд ли бывает, тем более у тех, кто родился в советское время. У каждого был свой путь.

- В каком стиле вы работаете?

- В разных, но в основном я опираюсь на древние псковские образцы. Это особая школа, она очень сильно отличается от других древних школ иконописи – московской, новгородской...

Все мои старания направлены на то, чтобы изучить древних псковских мастеров и на основе нашей древней псковской иконы, фресок что-то решить в этой пластике, в этом языке, который тоже со временем менялся. Псковская школа - это один из самых интересных церковных языков. Но работать приходилось в разных направлениях – благодаря этому как раз начинаешь понимать и видеть разницу.

- В чем разница? Есть мнение, что псковская икона достаточно мрачная. Так ли это?

- Различия между школами заключаются в разном цвете, пластике. Псковская школа совсем не мрачная. Сложно сказать… В моем восприятии она яркая. Я бы сказал, столичная. Она бывает немного темноватая, но это связано с цветовыми решениями, пластическим ходом, но это всегда очень сложное богословие, по-своему осмысленное. Псковская школа - одна из выдающихся школ, на уровне мирового искусства она является эталонной, как и наша архитектура. Мы ходим по городу, видим все это и не отдаем себе отчет, где мы живем, к большому сожалению. И если мы оказываемся в другом городе, где нет таких храмов, чего-то не хватает.

Можно много говорить о причинах. Псков находится на краю, не многие даже знают, где он расположен. Город стоит на границе, попасть сюда можно только специально - это не Новгород, который находится на дороге.

Я думаю, понимание уникальности псковского языка иконы и архитектуры еще впереди, хотя многие уже улавливают смысл, и тому будут примеры на предстоящей выставке. Но пока мы даже не в середине пути.

- То есть псковское древнее церковное искусство до сих пор хранит свою тайну?

- Конечно! Как любое церковное искусство, а псковское - тем более. Чтобы приблизиться к этой тайне - нужно прожить жизнь такую же, как они жили в древности.

Фото: Псково-Изборский музей-заповедник

Искусство соборной личности

- В рамках выставки планируется не только экспозиция работ как таковая, но и проведение форума – диалога специалистов, художников, священнослужителей по вопросам церковного искусства. Почему возникла необходимость в такой площадке?

- Форум - очень сложный формат, такого на наших выставках никогда не было. Имеется в виду именно форум, где должны собраться ведущие российские специалисты, чтобы обсудить, что сейчас происходит с церковным искусством. Все меняется постоянно, церковное искусство так же, как и светское, переживает взлеты и падения. Кроме того, церковное искусство целиком зависит от заказчика, то есть от церкви, которая, в свою очередь, тоже развивается, не стоит на месте.

У нас пока нет центров, где этому учат. Это большая проблема, и упирается она всегда в личность. Допустим, отец Зинон: он не является педагогом, но все мы так или иначе его ученики. Когда есть такая масштабная личность, фигура, она вокруг себя собирает талантливых людей, и получается абсолютно удивительное. На выставке будут представлены работы отца Зинона. Его начинают забывать, а это неправильно. Будут на экспозиции и работы отца Алипия Воронова - то, что очень сложно сейчас увидеть. Для этого выставка и нужна.

При этом церковному искусству свойственна соборность. В светской живописи такого нет - там все сольно, все великие гении. Здесь умение художника по-другому рассматривается: главное - не какой художник, а как он передал то, что он рисует, как он понял и осмыслил это, здесь включается богословие. Икона - это сложное тонкое искусство, поэтому не все сразу могут разобраться в нем.

Смотрите также Творчество духа: в Пскове пройдет масштабная выставка современного церковного искусства

- Пскову сейчас не хватает личностей, подобных отцу Зинону и отцу Алипию Воронову?

- Сложно сказать, Пскову всегда чего-то не хватает. Когда есть - не нужен, а как уехал - начинает не хватать. Это у нас нормально, город наш в этом плане жесткий.

Это зависит не от нас. Жизнь идет, всегда появится кто-нибудь, кто будет вести за собой. Так происходит в любой художественной среде. В сфере образования точно так же: есть личность - есть институт, нет личности – нет, как бы институт ни назвали.

- С какими проблемами еще сталкивается современное церковное искусство?

- Проблемы такие же, как и у любого другого вида творчества: мир сейчас далек от искусства. Все очень материально и магазинно, к большому сожалению. Это проявляется на любом уровне.

- По вашему ощущению, церковное искусство сейчас переживает взлет или падение?

- Мне кажется, продолжается развитие. Что-то уже достигло определенного уровня, может быть, отодвинулось, потом опять выйдет на первый. Это тоже связано с определенными личностями - с тем же отцом Зиноном, например. Он всегда стоял впереди, сейчас немножечко отошел в сторону, тем не менее уровень и понимание того, что он сделал для иконы в целом, - вне конкуренции.

Церковное искусство стало разноплановым. Появилось очень много художников разного уровня, в том числе я говорю и об уровне художественной подготовки. Это очень важно в иконе, это нельзя отметать. Отец Зинон на заре своего творчества говорил, что если ты художник, никогда не сделаешься иконописцем, теперь он говорит ровно наоборот. Он был и тогда прав, и сейчас, а, может, в обоих случаях ошибался. Все очень сложно. Но школа определенная должна быть. Иконописец должен уметь рисовать. Икона - это все-таки то, что написано на доске красками, а не рассказано словами. Если человек не умеет рисовать, но знает богословие, это не значит, что он может быть иконописцем.

В общем и целом современная икона развивается по разным путям, в разных регионах по-разному.

- Получается, нас еще ждут новые имена, новые личности, новые открытия?

- Конечно. Причем эти открытия происходят совершенно неожиданно. Может, даже на этой выставке, кто-нибудь увидит что-то необычное, поймет, что можно работать по-другому. Вот для этого выставка и нужна - посмотреть с определенного ракурса на что-то.

Беседовала Елена Никитина