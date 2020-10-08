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Псковичей приглашают на онлайн-лекции «Православие и христианство в мировой литературе»

Псковичей приглашают присоединиться к лекциям курса «Православие и христианство в мировой литературе», которые организуются каждый четверг в 19.00 при храме Димитрия Солунского в онлайн-формате.

Вы сможете познакомиться с неизвестными произведениями писателей русской и зарубежной литературы, откроете для себя новые имена в православии, посмотрите на известные произведения с точки зрения христианского учения, отметили организаторы.

Трансляция ведется в социальной сети «ВКонтакте» в группе Воскресной школы храма Димитрия Солунского.

Курс направлен на повышение христианской грамотности, культуры и расширение кругозора. Лекции проводит выпускница факультета русского языка и литературы ПсковГУ, учитель русского языка и литературы, слушатель ОДО Московской духовной академии Анастасия Иванова.