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Службу помощи нуждающимся создали при подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове

При подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове по благословению настоятеля иеромонаха Анатолия (Донцу) создана Служба помощи нуждающимся «Милосердие».

«Основная наша задача на данный момент - посильная помощь разным категориям нуждающихся людей, - сообщили на подворье. - И мы надеемся стать еще одним звеном в цепочке церковной благотворительности и социального служения, которые осуществляет Русская Православная Церковь».

На начальном этапе основные направления деятельности будут следующими:

- работа с просителями, оказание первой необходимой помощи;

- раздача на вынос горячего питания;

- помощь одиноким и немощным людям на дому.

Контактный телефон Службы помощи нуждающимся «Милосердие» +7(900)999-07-04.