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Об архитектуре храма Александра Невского расскажут псковичам

Очередные Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг, 22 октября, в 18.00. Тема: «Стилистические особенности архитектуры воинского храма святого Александра Невского города Пскова».

Лектор - старший научный сотрудник отдела фондов Псковского музея-заповедника, хранитель, искусствовед Ирина Галицкая.

В настоящий момент встречи организуются очно, по адресу: улица Максима Горького, 67 (остановка у храма Александра Невского). Просьба соблюдать масочный режим.

Кроме того, лекции можно смотреть в формате онлайн. Трансляция лекции проходит через группу.