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В Печорах состоится повторный показ фильма о буднях древнего монастыря

29, 30 и 31 октября в кинозале Печорского РЦК состоится повторный показ документального фильма о буднях монастыря Дохиар (св. гора Афон) «Где ты, Адам?».

Картина наполнена завораживающими видами и великолепием монастыря. Вместе с тем, это фильм, который способен расставить в нашей жизни все по своим местам. Он затрагивает самые глубины нашего существования. Во время просмотра невольно происходит осознание своей собственной жизни.

Первый показ вызвал большой интерес местных жителей.

Показы начинаются в 18.15.

Тел.для справок (81148)2-24-53.

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