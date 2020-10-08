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Форум иконописцев состоится в рамках проекта «Собор церковного искусства» в Пскове

30-31 октября в рамках проекта «Собор церковного искусства», реализуемого благодаря гранту президента РФ, состоится Форум псковских иконописцев. Как сообщил Псковской ленте Новостей наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), цель мероприятия - обсуждение важных проблем современного церковного искусства на Псковской земле.

На встречу приглашены иконописцы, архитекторы, художники, искусствоведы, а также священнослужители, которые смогут принять участие в дискуссии. Кроме того, программой форума предполагается ряд докладов. В частности, гости услышат выступление кандидата искусствоведения, преподавателя Московской духовной академии Людмилы Армеевой, которая является известным теоретиком и историком иконописи, а также одним из ведущих экспертов в мире современного церковного искусства. Тема доклада – «Основные тенденции и проблемы развития современного церковного искусства». Гость форума расскажет о том, как развивалось церковное искусство с 1990-х до настоящего времени и что происходит с ним сейчас, затронет проблему взаимоотношений заказчика и художника, ремесла и творчества в контексте внутрицерковной ситуации.

С докладом выступит также иерей Димитрий Пономарев, священник из Санкт-Петербургской митрополии, ктитор храма св.Троицы в селе Доможирка Гдовского района. Содокладчик - Андрей Беляев, иконописец. Тема выступления – «Церковь святой Троицы в Доможирке: реставрация архитектурного облика и реконструкция интерьеров действующего православного храма XVI века: 1999-2020». Гости расскажут о восстановлении древнего храма, в котором принимали участие такие мастера псковской архитектуры, как Вера Лебедева, Михаил Семенов, Андрей Лебедев и ряд других.

Третий докладчик - иконописец, архитектор, преподаватель Иконописной школы при Московской духовной академии Александр Солдатов. Это живой классик, известный многим ценителям церковного искусства как глава творческого объединения ЦХИАР — Центра храмового искусства преподобного Андрея Рублёва при Троице-Сергиевой Лавре. Участники форума услышат его доклад на тему «Икона и Красота».

«Для нас важен именно формат форума, - подчеркивает искусствовед, автор и ведущий программы «Культурная контрреволюция» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, один из авторов и кураторов проекта Юрий Стрекаловский. - Это не научная конференция, выступления видятся нам поводом для живого разговора и высказывания. Тем для обсуждения очень много, среди них - отношения с заказчиком, этический кодекс современного художника, который работает для церкви, специфика современного искусства в древних интерьерах. Мы надеемся, что этот диалог станет очередным шагом к объединению мастеров церковного искусства и осмыслению векторов их дальнейшего развития».