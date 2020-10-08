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Псковичей приглашают на престольный праздник в Доможирку

10 ноября в церкви Троицы Живоначальной в деревне Доможирка Гдовского района отмечается престольный праздник - память Параскевы Пятницы, в честь которой освящен южный придел храма.

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и гостей города в поездку в Доможирку.

Ознакомиться с информацией, стоимостью, программой, а также забронировать поездку, можно ЗДЕСЬ или по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.

Планируется, что в деревне будет организовано массовое гулянье, если позволит эпидемическая ситуация.