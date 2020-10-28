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Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник»

В честь Дня народного единства в издательстве Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» действует скидка 30% на все печатные книги. Акция продлится с 3 по 9 ноября.

Приобрести книги со скидкой можно на сайте издательства «Вольный Странник».

Специально к распродаже издательство подготовило подборку новинок, вышедших этой осенью.

Ольга Рожнева. Монахи, священники и миряне о монашестве и священстве.

Святое место — это не только чудотворные иконы и мощи. Еще это люди, которые здесь подвизаются. Монахи, священники и благочестивые миряне. Редко удается пообщаться с ними в паломнической поездке. Новая книга Ольги Рожнёвой «Монахи, священники и миряне о монашестве и священстве» дарит такую уникальную возможность. Обитель Оптинских старцев и Нектария Эгинского, монастырь «Живоносный Источник» в Аризоне и Радосте-Скорбященский собор в Сан-Франциско откроют врата для читателей-паломников, а местные старожилы расскажут о чудесах.

Держись, я рядом! Выбор читателей Православия.ру

В книгу вошли рассказы как малоизвестных писателей, так и уже полюбившихся читателям. Все они — авторы сайта «Православие.ру». Читатели сами определили высокий рейтинг этих рассказов, а мы только собрали их в сборник. Написанные в разной тональности, все они затрагивают темы смысла жизни, любви к ближнему, ответственности человека за свои поступки, удивительного Промысла Божия в судьбах героев. Для широкого круга читателей.

Не жалея себя. Жизнь архимандрита Нафанаила (Поспелов), рассказанная им самим

Книга посвящена светлой памяти бессменного казначея Псково-Печерского монастыря и старца архимандрита На- фанаила (Поспелова) — сына священномученика Николая Поспелова и племянника священномучеников Александра Поспелова, Николая Красовского, Михаила Крылова. Здесь представлены его жизнеописание и воспоминания о нем братии, близких и духовных чад. Завершает издание Алфавит духовных рассказов и поучений отца Нафанаила. Это был человек, о котором преподобный Симеон Псково-Печерский сказал: «Отец Нафанаил имеет ревность о Боге Илиину, а премудрость — Соломонову».

Ирина Ордынская. Монахини

Новый исторический роман «Монахини» основан на реальных событиях. Автор этой книги стала дипломантом конкурса на лучшее, не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской» Издательского совета Русской Православной Церкви в 2020 году. Книга посвящена монахиням и монахам, пострадавшим в годы гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке. Посреди безбожного мира они несли высокий подвиг, терпя притеснения властей, ссылки, лагеря, холод, голод, болезни и нищету. Совершая свой крестный путь, подчас тяжко скорбя, они находили в себе силы молиться и славословить Бога, оставаясь верными Христу.

Ирина Ордынская — известная православная писательница, автор многих книг. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Лауреат премии «Золотой Витязь». Также она награждена специальным призом Издательского совета Русской Православной Церкви «Дорога к храму».

Петр Малков. Укрепи меня Духом Твоим Святым

Замечательной личности отца Никиты (Чеснокова), также памятного многим как отец Петр, и посвящена эта книга. В ней предпринята попытка по возможности максимально полно собрать и представить вниманию православного читателя все доступные на сегодняшний день материалы, касающиеся личности, обстоятельств жизни, а также письменного духовного наследия этого замечательного Псково-Печерского старца. Кое-что, к сожалению, осталось для нас (по независящим от нас причинам) недоступным. Однако благодаря имеющимся в распоряжении автора этой книги дневникам старца, его письмам, воспоминаниям о нем его духовных чад, а также иным историческим свидетельствам, касающимся как его священнического служения и монашеского подвига, так и в целом характеризующим контекст эпохи, которой принадлежал отец Никита, перед нами предстает очень яркий, живой и целостный образ подлинного подвижника благочестия, жертвенно и деятельно трудившегося на ниве Христовой в самые тяжелые для нашего Отечества и для Церкви годы.

От храма к храму

Отправляйтесь в путешествие вместе с Сережей и его мамой от храма к храму, изучая святыни России и всего мира. Вы узнаете о главных храмах Москвы и Санкт-Петербурга, есть ли церковь в Антарктиде, как устроены храмы и монастыри. А еще — где находится самый необычный храм! В этой книге более 200 наклеек! Они помогут вам запомнить, где расположены самые красивые православные храмы в России и во всем мире. С помощью наклеек можно также украсить иллюстрации в книге разными зверушками! На каждом развороте несколько интересных заданий на внимательность и закрепление знаний.

Приобретая продукцию «Вольного Странника», вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, и ремонт древних храмов Псковской епархии.

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