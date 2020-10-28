←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Партнеры и проекты 28.10.2020 13:190 Схимонахиня Снетогорского монастыря стала героиней новой серии проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 03.11.2020 11:370 Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник» 30.10.2020 08:520 Псковские музыканты проведут онлайн-концерт «Антихеллоуин» 31 октября 29.10.2020 13:370 В Печорах продлили выставку, посвященную старцу Иоанну (Крестьянкину) 28.10.2020 15:260 В Пскове возобновляются встречи, на которых можно задать «неудобные вопросы священнику» 28.10.2020 13:190 Схимонахиня Снетогорского монастыря стала героиней новой серии проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО
Церковь / Партнеры и проекты

Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник»

03.11.2020 11:37|ПсковКомментариев: 0

В честь Дня народного единства в издательстве Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» действует скидка 30% на все печатные книги. Акция продлится с 3 по 9 ноября.

Приобрести книги со скидкой можно на сайте издательства «Вольный Странник».

Специально к распродаже издательство подготовило подборку новинок, вышедших этой осенью.

Ольга Рожнева. Монахи, священники и миряне о монашестве и священстве.

Святое место — это не только чудотворные иконы и мощи. Еще это люди, которые здесь подвизаются. Монахи, священники и благочестивые миряне. Редко удается пообщаться с ними в паломнической поездке. Новая книга Ольги Рожнёвой «Монахи, священники и миряне о монашестве и священстве» дарит такую уникальную возможность. Обитель Оптинских старцев и Нектария Эгинского, монастырь «Живоносный Источник» в Аризоне и Радосте-Скорбященский собор в Сан-Франциско откроют врата для читателей-паломников, а местные старожилы расскажут о чудесах.

Держись, я рядом! Выбор читателей Православия.ру

В книгу вошли рассказы как малоизвестных писателей, так и уже полюбившихся читателям. Все они — авторы сайта «Православие.ру». Читатели сами определили высокий рейтинг этих рассказов, а мы только собрали их в сборник. Написанные в разной тональности, все они затрагивают темы смысла жизни, любви к ближнему, ответственности человека за свои поступки, удивительного Промысла Божия в судьбах героев. Для широкого круга читателей.

Не жалея себя. Жизнь архимандрита Нафанаила (Поспелов), рассказанная им самим

Книга посвящена светлой памяти бессменного казначея Псково-Печерского монастыря и старца архимандрита На- фанаила (Поспелова) — сына священномученика Николая Поспелова и племянника священномучеников Александра Поспелова, Николая Красовского, Михаила Крылова. Здесь представлены его жизнеописание и воспоминания о нем братии, близких и духовных чад. Завершает издание Алфавит духовных рассказов и поучений отца Нафанаила. Это был человек, о котором преподобный Симеон Псково-Печерский сказал: «Отец Нафанаил имеет ревность о Боге Илиину, а премудрость — Соломонову».

Ирина Ордынская. Монахини

Новый исторический роман «Монахини» основан на реальных событиях. Автор этой книги стала дипломантом конкурса на лучшее, не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской» Издательского совета Русской Православной Церкви в 2020 году. Книга посвящена монахиням и монахам, пострадавшим в годы гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке. Посреди безбожного мира они несли высокий подвиг, терпя притеснения властей, ссылки, лагеря, холод, голод, болезни и нищету. Совершая свой крестный путь, подчас тяжко скорбя, они находили в себе силы молиться и славословить Бога, оставаясь верными Христу.

Ирина Ордынская — известная православная писательница, автор многих книг. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Лауреат премии «Золотой Витязь». Также она награждена специальным призом Издательского совета Русской Православной Церкви «Дорога к храму».

Петр Малков. Укрепи меня Духом Твоим Святым

Замечательной личности отца Никиты (Чеснокова), также памятного многим как отец Петр, и посвящена эта книга. В ней предпринята попытка по возможности максимально полно собрать и представить вниманию православного читателя все доступные на сегодняшний день материалы, касающиеся личности, обстоятельств жизни, а также письменного духовного наследия этого замечательного Псково-Печерского старца. Кое-что, к сожалению, осталось для нас (по независящим от нас причинам) недоступным. Однако благодаря имеющимся в распоряжении автора этой книги дневникам старца, его письмам, воспоминаниям о нем его духовных чад, а также иным историческим свидетельствам, касающимся как его священнического служения и монашеского подвига, так и в целом характеризующим контекст эпохи, которой принадлежал отец Никита, перед нами предстает очень яркий, живой и целостный образ подлинного подвижника благочестия, жертвенно и деятельно трудившегося на ниве Христовой в самые тяжелые для нашего Отечества и для Церкви годы.

От храма к храму

Отправляйтесь в путешествие вместе с Сережей и его мамой от храма к храму, изучая святыни России и всего мира. Вы узнаете о главных храмах Москвы и Санкт-Петербурга, есть ли церковь в Антарктиде, как устроены храмы и монастыри. А еще — где находится самый необычный храм! В этой книге более 200 наклеек! Они помогут вам запомнить, где расположены самые красивые православные храмы в России и во всем мире. С помощью наклеек можно также украсить иллюстрации в книге разными зверушками! На каждом развороте несколько интересных заданий на внимательность и закрепление знаний.

Приобретая продукцию «Вольного Странника», вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, и ремонт древних храмов Псковской епархии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт издательства «Вольный Странник» - https://www.vsbook.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/vsbooks_/

ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks/

YouTube-канал: http://www.youtube.com/c/ИздательствоВольныйСтранник

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
03.11.2020, 11:370 Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник» 30.10.2020, 20:088 Митрополит Тихон позвонил Братчикову с вопросом, будут ли 16-этажные дома на месте стадиона «Электрон» 30.10.2020, 19:210 Организовать постоянную выставку-продажу псковского церковного искусства предложил митрополит Тихон 30.10.2020, 11:390 Митрополит Тихон посетит форум церковного искусства в Пскове
30.10.2020, 08:520 Псковские музыканты проведут онлайн-концерт «Антихеллоуин» 31 октября 29.10.2020, 19:370 Фильм-проповедь: в Пскове и Печорах организован показ уникальной кинокартины 29.10.2020, 13:370 В Печорах продлили выставку, посвященную старцу Иоанну (Крестьянкину) 29.10.2020, 11:440 В псковском морском храме возобновляются регулярные богослужения
29.10.2020, 10:140 Панихиду по жертвам советских репрессий отслужат в Пскове 30 октября 29.10.2020, 09:250 Митрополит Тихон принял участие в заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству 29.10.2020, 07:020 Псковичам расскажут о чудотворном образе Богородицы, хранящемся в Троицком соборе 28.10.2020, 15:260 В Пскове возобновляются встречи, на которых можно задать «неудобные вопросы священнику»
28.10.2020, 13:190 Схимонахиня Снетогорского монастыря стала героиней новой серии проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 27.10.2020, 17:030 Финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» встретились с митрополитом Тихоном 27.10.2020, 12:020 В кинотеатре «Победа» покажут фильм о старце афонского монастыря 27.10.2020, 11:232 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст бесплатные концерты
27.10.2020, 11:100 Псковичей приглашают на престольный праздник в Доможирку 26.10.2020, 15:520 Форум иконописцев состоится в рамках проекта «Собор церковного искусства» в Пскове 26.10.2020, 11:570 В Печорах состоится повторный показ фильма о буднях древнего монастыря 26.10.2020, 10:510 Рясу Иоанна Кронштадтского вынесут из алтаря храма Александра Невского для поклонения
24.10.2020, 18:230 Наш Невский: как Псков начал отмечать 800-летие легендарного князя 24.10.2020, 10:000 Сегодня исполняется пять лет архиерейской хиротонии митрополита Тихона 23.10.2020, 22:270 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в конференции, посвященной объектам культурного наследия 21.10.2020, 23:020 Митрополит Тихон принял участие в заседании по подготовке 800-летия Александра Невского
21.10.2020, 09:020 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе 21.10.2020, 07:340 Об архитектуре храма Александра Невского расскажут псковичам 20.10.2020, 21:341 Митрополит Тихон прокомментировал совершение «старообрядческой» литургии 20.10.2020, 12:531 Службу помощи нуждающимся создали при подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове
20.10.2020, 12:010 Епархия приглашает пожилых псковичей стать участниками проекта «Нет лет…» 20.10.2020, 07:300 Сегодня празднуется память иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 19.10.2020, 23:190 Проект «Несвятые святые – наши дни» опубликовал онлайн-экскурсию по кельям печерских старцев. ВИДЕО 16.10.2020, 22:350 «Мы находимся перед "ящиком Пандоры"»: митрополит Тихон о новейших биотехнологиях
16.10.2020, 21:250 Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19 15.10.2020, 23:132 В Пскове на выставке церковного искусства представлена редкая книга ручной работы 15.10.2020, 15:020 Псковичей приглашают на онлайн-лекции «Православие и христианство в мировой литературе» 15.10.2020, 09:370 Архиерейскую литургию древнерусским чином совершил митрополит Тихон в Пскове
15.10.2020, 09:340 Псковская школа: что увидели первые гости выставки современного церковного искусства в Палатах Постниковых 14.10.2020, 16:310 «Покровский торг» в Пскове отменили в связи с карантинными ограничениями 14.10.2020, 14:010 Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки современного церковного искусства 14.10.2020, 08:340 Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы
13.10.2020, 16:440 Художник Дмитрий Яблочкин: Псковская икона остается для нас тайной 13.10.2020, 09:140 О старейшем священнике Псковской епархии рассказал проект «Несвятые святые – наши дни». ВИДЕО 12.10.2020, 13:090 О судьбе псковских погостских храмов расскажут на Александро-Невских беседах 12.10.2020, 12:480 В храме Димитрия Солунского в Пскове возобновляются регулярные богослужения
11.10.2020, 21:400 В псковском храме возрождается единоверческий приход и богослужения древнерусским чином 11.10.2020, 17:060 Иконы Дмитрия Донского и Довмонта Псковского переданы Псково-Печерскому монастырю 09.10.2020, 20:220 Англоязычная страница Псково-Печерского монастыря появилась в Инстаграм 09.10.2020, 15:050 Считавшаяся утерянной картина Рериха «Печоры. Вход в монастырь» выставлена на торги в Лондоне
09.10.2020, 10:322 Головокружительный Псков с крыши Троицкого собора. ФОТО 09.10.2020, 09:290 День памяти патриарха-уроженца Псковской области отмечают сегодня православные 08.10.2020, 14:020 В Пскове средства от продажи 15-килограммового пирога пойдут на помощь девочке с редким заболеванием 08.10.2020, 11:420 Неодноразовое чтение
07.10.2020, 19:450 Александр Голышев: «Собор церковного искусства» откроет яркие страницы псковской культуры 07.10.2020, 07:510 Праздник Мирожской иконы Божьей матери отмечается 7 октября 06.10.2020, 16:090 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» посвящена настоятелю Святогорского монастыря. ВИДЕО 06.10.2020, 16:030 Святыни Петербурга, Никандрову пустынь и Талабы покажут паломникам в октябре
05.10.2020, 14:513 Более 50 художников примут участие в выставке «Собор церковного искусства Пскова» 03.10.2020, 10:220 Международная Свято-Тихоновская конференция пройдет в Пскове 02.10.2020, 09:560 Книга о жизни архимандрита Нафанаила (Поспелова) вышла в издательстве «Вольный странник» 01.10.2020, 09:170 Покровскую ярмарку перенесли по просьбам псковичей на выходной день
30.09.2020, 17:320 Цифровая оборонная сила 30.09.2020, 17:171 Старая Ладога и легендарный монастырь: октябрьский тур для псковичей 30.09.2020, 13:090 Храм в Крестах отмечает престольный праздник 29.09.2020, 11:010 Псковичам расскажут про поминальные книги XVII-XVIII веков
29.09.2020, 10:082 Сувениры, концерт и вкусная кухня ждут псковичей на ярмарке «Покровский торг» 28.09.2020, 20:441 Драгоценный опыт жизни: псковские волонтеры поделились впечатлениями от поездки в Херсонес 28.09.2020, 20:260 Протоиерей Олег Тэор стал главным героем нового ролика проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 27.09.2020, 20:400 Воздвиженские храмы Псковской земли
27.09.2020, 10:070 Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове 27.09.2020, 09:000 Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня 26.09.2020, 20:040 «Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря 24.09.2020, 12:040 В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения
24.09.2020, 11:090 Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений 22.09.2020, 19:290 XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 22.09.2020, 09:430 Церковный хор подворья Псково-Печерского монастыря приглашает учащихся 22.09.2020, 09:050 Митрополит Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru