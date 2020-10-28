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Больше музыки

В наши дни интенсивного поиска некой идеи, объединяющей самых разных людей в одно целое, волонтерские проекты обретают особую значимость. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить успешный опыт «Волонтеров культуры», благодаря которым тысячи наших соотечественников разных возрастов, взглядов и профессий собрались на Псковской земле с целью помочь в деле сохранения памятников архитектуры. Этот проект реализовывался в регионе при активной поддержке и участии Псковской епархии, под патронажем Министерства культуры РФ и председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Спустя год из «Волонтеров культуры» вырос новый проект - «Развитие культурного добровольчества в Псковской области», выигравший средства Фонда президентских грантов. Его инициатором стал Молодежный центр Троицкого собора, которым руководит иеромонах Анастасий (Байков). В течение марта этого года псковская молодежь приобрела музыкальное оборудование, а дальше - начались учеба, долгие репетиции и, наконец, - концерты. На данный момент проект завершил свою работу. Однако музыка, которой он дал старт, - продолжается! О том, с какими сложностями столкнулись молодые исполнители, как они их преодолевали и как проект стал больше, чем проект, мы поговорили с отцом Анастасием.

- Отец Анастасий, проект начинался до пандемии, закончился - на второй волне вируса. Если попробовать выжать лимонад из лимона - коронавирус в чем-то помог?

- Нет худа без добра. На самом деле, сложно искать в этом плюсы. Приходилось принимать меры предосторожности: если мы репетировали, то каким-то небольшим составом, если проводили концерты, то с небольшим количеством людей, а в теплое время года - на улице. Последний концерт проходил в клубе «Позитивная механика»: мы заводили туда только выступающих, снимали их, потом они выходили, заходили следующие, все в масках, с дезинфекцией. Приходилось это делать, чтобы не подвергать никого риску. Мы делали онлайн-трансляции, чтобы аудитория могла дистанционно посмотреть выступления ребят.

С другой стороны, у многих возник дефицит культурной жизни. Люди сидели дома, не в самом лучшем расположении духа, в этих условиях культурные мероприятия стали лучиком света в этом царстве ковидных переживаний.

- С какими чувствами вступали в проект? Был страх, что проект не состоится?

- Страха не было: Фонд президентских грантов сделал рассылку, чтобы мы, по возможности, не отказывались от реализации проектов, а переводили их в приемлемый формат, например, в онлайн. Есть операторы, которые транслируют службу из Псково-Печерского монастыря, у них имеется соответствующее оборудование, мы их по гранту привлекли, и они обеспечили нам онлайн-трансляцию. Если бы у нас таких возможностей не было, было бы, конечно, тяжело.

- То есть включилась взаимовыручка?

- Да, конечно, не мы одни уже адаптировались к ковидным временам, благодаря этому удалось все реализовать.

- Изначально в проекте предполагались живые благотворительные концерты. Сейчас снова вступили в силу ограничения на массовые мероприятия. Все-таки какая-то вероятность того, что живые концерты состоятся, есть?

- Она, конечно, есть, но сейчас прогнозы не очень благоприятные, по крайней мере, по тем данным, которые дает математическое моделирование, к Новому году будет все усугубляться, и потом только потихоньку пойдет на спад. Пока у нас нет поводов для оптимизма в плане проведения массовых мероприятий, но ничто не мешает ребятам заниматься, готовиться, проводить онлайн-мероприятия. Они уже серьезно передружились. Это уже действующий коллектив, появились преподаватели, ребята воодушевлены и намерены продолжать это дело.

Судя по тому, что я увидел, услышал и пережил на отчетном концерте, могу сказать, что аудиторию в 300 человек мы спокойно можем раскачать. Участники наработали вполне достойные результаты по качеству исполнения, можем проводить хорошие мероприятия.

- Кто принял участие в проекте?

- В основном это молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Это и старшие школьники - две девочки из Писковичей Оля и Полина, и студенты из ПсковГУ, агротеха, медколледжа. Это также работающая молодежь различных профессий - и филологи, и технари, и электрики, кого только нет! Молодежь совершено разная, они скооперировались больше даже не по профессиям, а по духу.

Кроме того, с нами работали два профессиональных музыканта - Тахир Ташпулатов из группы The Toys Band и Василиса Паринкина, выпускница колледжа искусств, профессиональная вокалистка.

- Как сложился диалог между теми, кто начинал с нуля, и профессионалами?

- Совершенно легко. Профессионалы с энтузиазмом отнеслись к возможности учить тех, кто находится в начале пути. Всем было интересно участвовать в репетициях, выступать, снимать клипы. С Тахиром мы давно дружили, Василиса была преподавателем в печорском клубе «Феникс». Круг наших знакомых и партнеров ширится, в него включились и другие профессионалы. Например, к нам присоединилась Анна Казимир из группы «Красивая». Она стала преподавательницей в творческом клубе «Фениксе» в Печорах, который возглавляют отец Марк и Александр Бушуев.

В этом плане все хорошо. К тому же мы приглашали профессиональных артистов не только на преподавание, но и на выступления. Есть же люди, которые живут в Пскове и знают артистов из Москвы, Петербурга. На минимальных условиях они были готовы приехать к нам - музыканты, которые выступают в «Аквариуме», «Маркшейдер Кунст», «Billy’s band», фольклорном ансамбле «Белорыбица». Они с удовольствием выступали на тех же площадках, что и ребята, для них это тоже какой-то вклад в хорошее дело.

- Проект завершается или в какой-то форме продолжается? Молодые люди, которые хотят репетировать, смогут прийти к вам по-прежнему?

- Формально проект завершен, так как проект - это набор мероприятий, которые имеют свое начало и конец. Есть результаты, по которым мы отчитались перед Фондом президентских грантов. Дальше только от нас зависит, как мы воспользуемся плодами этой деятельности.

Репетиционная точка в Троицком соборе перенесена, мы сейчас ведем переговоры с «Позитивной механикой» о том, чтобы тем ребятам, кто уже себя проявил, можно было время от времени там репетировать. Пока мы не готовы говорить о том, что начала работу новая репточка, но мы ждем всех желающих, открыты для переговоров. Если кому-то хочется заниматься, вместе с нами выступать или кому-то интересно сотрудничать с отдельными ребятами - выступить в их коллективе или позвать в свою группу, если есть площадки, которым интересны выступления наших музыкантов, мы готовы все обсуждать.

- В общей сложности сколько выступлений состоялось в рамках проекта?

- Семь концертов с онлайн-трансляцией: под Изборском, в Устье, несколько концертов в Митковицах и два - в клубе «Позитивная механика».

- Какие концерты вызвали наибольший интерес?

- Концерты были разными. Первый, с широким привлечением профессиональных артистов, мы делали его вместе с экс-перкуссионистом «Аквариума» Олегом Шарром Шавкуновым и его супругой художницей Натальей Земляной. По количеству просмотров он был, наверное, самым ярким. Здесь большое значение имело то, что в нем приняли участие звезды, его активно анонсировали, тизеры сделали - серьезно подготовились.

В Митковицах это был традиционный фестиваль, который организовывался Александром Бушуевым, туда приехали его друзья, клуб «Феникс» активно участвовал. Концерт в Устье практически спонтанно получился: к нам приехали батюшка и ребята с фестиваля «Братья», и отец Олег Иванов с его ребятами думали, как же их встретить. Мы рассказали об этом отцу Марку, они с «Фениксом» подключились, мы присоединились - и получилось замечательно. Наши гости и местные ребята все вместе собрались и сделали хорошее уличное мероприятие. Отец Авраамий из храма в Устье тоже этому порадовался. На концертах в клубе «Позитивная механика» часть аудитории составили даже местные байкеры.

В основном наша традиционная онлайн-аудитория - те, кто состоит в чатах «Православной молодежи Пскова» и регионального волонтерского сообщества, те, кто подписан на группу «Молодежный центр Троицкого собора». Это и псковичи, и ребята из других городов.

- Приток новой крови заметен был?

- По участникам - да, их количество росло, как снежный ком. В мае-июне мы начали первые концерты, вели интенсивные репетиции, люди это увидели, начали к нам стучаться, приходить, приводить друзей. Некоторые коллективы выступили у нас первый раз на последнем концерте, потому что они все это время находились в процессе формирования и подготовки репертуара.

Очень много девчонок пришло к нам в группу Pink Snot, менялся состав группы No Mercy - это металлисты, кто-то отсеялся, кто-то пришел, сейчас они очень довольны своим составом, активно репетируют. Есть и те, кто поучаствовал в одной, второй, третьей группе, но пока не сформировали свои коллективы и помогают другим как сессионные музыканты. Так что, процесс идет.

- Сколько новых музыкальных групп в общей сложности появилось благодаря проекту?

- Именно у нас сформировалось несколько групп. Например, коллектив «Ватага» - это ребята, которые еще в «Фениксе» играли. Они начали учиться в Пскове, и мы их подхватили. Надо отдельно упомянуть также Василису Паринкину - она занималась со своими учениками и готовила отдельные номера. Речь не идет об отдельной группе, но у нее уже сформировалась своя плеяда учеников.

- Профессионалы отметили исполнительский рост участников?

- Да, конечно! Времени немного прошло - несколько месяцев, но разница между теми концертами, которые мы давали, например, в июне-начале июля, и теми, что были в октябре, - разительная. Сейчас уже результат ближе к профессиональному звучанию, конечно.

- Проект объединил вокруг себя многих участников - это не только молодежь, но и священники, и музыканты-профессионалы. Чем он стал для них?

- Для ребят это, во-первых, отдушина: ты учишься, работаешь, приходишь сюда и отводишь душу, потому что играешь, поешь. Во-вторых, общаясь с друзьями, находишь новые знакомства, у тебя появляется свой коллектив, своя компания. В-третьих, это «эффект крокодила Гены». Помните, там есть фраза: «Мы строили, строили и, наконец, построили!»? Речь идет о совместной деятельности, преодолении себя, достижении результата, получении первых положительных отзывов о том, что ты делаешь, востребованности, признании - это тоже очень важно.

Для меня как для священника важно то, что получилось познакомить ребят с миром верующих людей. На нашей площадке завязалась дружба между церковными и нецерковными ребятами, у кого-то появился первый опыт доверительного общения с батюшкой. Некоторые даже приходили на индивидуальные беседы, задавали свои наболевшие вопросы. У некоторых начались перемены: кто-то из депрессивного состояния вылез, кто-то лишний раз не пошел с друзьями напитками злоупотреблять, кто-то мировоззрение свое изменил - это тоже очень важно.

Проект стал ниточкой, за которую тянешь, - и очень много чего полезного появляется. Мы приобрели много знакомых, появился опыт проведения мероприятий, съемки видео, работы со звуком, подготовки анонсов, сетка коммуникаций сложилась: мы знаем, как распространить информацию, кого можно задействовать. Сложилось целое сообщество ребят - тех, кто непосредственно принимал участие в проекте, и тех, кто нас знает, готов с нами сотрудничать и делать разные добрые дела.

Изначально движение было чисто музыкальное, но на самом деле оно потянуло за собой очень много чего другого полезного.

- Для музыкального сообщества Пскова чем стал этот проект?

- У концертных площадок, которые приглашают музыкантов, появилась возможность приглашать новые коллективы. Кроме того, музыканты вовлеклись в подготовку молодых кадров, и по результатам, мне кажется, некоторые номера у нас ничуть не хуже, чем на больших городских мероприятиях.

- Получается, вас можно назвать своего рода кузницей кадров?

- Для культуры города - да, определенно!

Беседовала Елена Никитина