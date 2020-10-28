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«Монахини»: издательство «Вольный странник» выпустило новинку

Православное издательство «Вольный Странник» выпустило роман «Монахини», посвященный монахиням и монахам, пострадавшим в годы гонений на Русскую Православную Церковь.

Посреди безбожного мира они несли высокий подвиг, терпя притеснения властей, ссылки, лагеря, холод, голод, болезни и нищету. Совершая свой крестный путь, подчас тяжко скорбя, они находили в себе силы молиться и славословить Бога, оставаясь верными Христу.

Автор книги Ирина Ордынская — известная православная писательница, автор многих книг. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Лауреат премии «Золотой Витязь». Также она награждена специальным призом Издательского совета Русской Православной Церкви «Дорога к храму».

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