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Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове

Месяц назад в Пскове начал работу уникальный проект «Собор церковного искусства Пскова», в рамках которого в музейном комплексе «Палаты Постниковых» проходит выставка работ мастеров иконописи, архитектуры и прикладных ремесел. Кроме того, проект стал площадкой обсуждения перспектив и проблем развития современного церковного искусства в России и в Псковской области в частности.

Форум церковных художников, который состоялся в конце октября, привлек не только местных мастеров, но и гостей из столицы, среди которых была кандидат искусствоведения, преподаватель Московской духовной академии Людмила Армеева. Специалист поделилась своим мнением о проекте.

«Церковное искусство средневекового Пскова является очень яркой, самобытной, удивительной страницей в истории древнерусского искусства, - отметила она. - Выставку "Собор церковного искусства Пскова" современных псковских иконописцев и других мастеров храмовых искусств, которая уютно разместилась в музейном комплексе "Палаты Постникова", также можно смело назвать значимым событием в череде подобных выставок, прошедших в других городах».

Искусствоведа приятно удивил тот факт, что с псковской землей оказалось связано много замечательных, интересных художников: в выставке представлено творчество более 50-ти участников: иконописцев и монументалистов, архитекторов и резчиков, художников по металлу, керамистов и золотошвеек.

«Концепция выставки, построение экспозиции выполнены на самом высоком профессиональном уровне, - подчеркивает Людмила Армеева. - И если творчество архимандрита Зинона встречаешь с радостью узнавания, то открытием для меня оказался тот факт, что знаменитый наместник Псково-Печерского монастыря игумен Алипий (Воронов) был замечательным иконописцем. Образ Богоматери его письма оживил в памяти имена тех подвижников, что сохраняли традиции древнерусской культуры в годы гонений на церковь».

Как считает специалист, одной из жемчужин выставки является икона «Собор псковских святых», написанная псковскими иконописцами Николаем Блохиным в соавторстве с Ольгой Лебедевой. По мнению искусствоведа, это «интереснейшее, очень сложное иконографическое построение композиции, красивое художественное решение». «Такой образ, наверное, захотят поместить в своих храмах многие настоятели, а паломники и туристы приобрести качественную репродукцию, - уверена она. - Интересно было бы в отдельной брошюре рассказать о самой работе, о том, как задумывалась и осуществлялась идея, как собирался материал, поместить отдельные фрагменты, подготовительные рисунки».

«Когда ходишь по выставке, по городу Пскову, когда общаешься с художниками, мастерами, уникальными специалистами - красивыми, самобытными людьми, так похожими и внешне, и внутренне на образы псковских икон и фресок, понимаешь, насколько важна связь поколений, какую силу, уверенность и свободу дает живая традиция, погружение в эту традицию, вживание в нее и осознание себя частичкой этого мира, этой культуры, этой красоты», - говорит Людмила Армеева.

Искусствовед уверена, что у псковских художников есть особая миссия и ответственность – сохранить эту удивительную самобытную традицию – живую, дерзкую, лаконичную, показать, что она жива.

«Хочется надеяться, что с приходом на псковскую кафедру митрополита Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, появилась возможность вдохнуть новую жизнь в удивительнейшие псковские храмы, освободив их от плена дилетантства, "софринской мишуры" и безвкусицы», сказала в заключение гость проекта «Собор церковного искусства» Людмила Армеева.

Елена Яблочкина