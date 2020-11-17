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Участники «Школы волонтеров наследия» посетили Псково-Печерский монастырь

Обучающиеся «Школы волонтеров наследия» посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где ознакомились с ходом и технологиями укрепления склонов Святой горки и реставрационными работами на других объектах обители.

Также ребята побывали с экскурсией в храмах и Богом Зданных пещерах монастыря.

Напомним, проект реализует Псковская епархия и Псково-Печерский монастырь при поддержке Министерства культуры России, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковского государственного университета.