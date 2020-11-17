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Сбор новогодних подарков для псковичей объявила служба помощи «Белый цветок»

Служба помощи «Белый цветок» объявила о старте сбора новогодних подарков для детей из малоимущих семей, социально незащищенных псковичей и жителей области, а также бездомных.

Детей можно порадовать конфетами, сладкие подарки можно передать и в богадельню Творожковского монастыря, куда поедут волонтеры службы. Люди, оказавшиеся без дома (их около 50 человек, в основном мужчины), будут благодарны за маленькие полотенца, туалетное мыло, зубные щетки, зубные пасты, одноразовые станки для бритья, чай, сладости, новое белье, носки, майки или футболки.

Если вы хотите поздравить с Новым годом и Рождеством и подарить праздник всех, кто в этом очень нуждается, обращайтесь в службу - информацию об адресе и телефоне можно найти в группе «Белого цветка» во ВКонтакте. Кроме того, на странице есть номер телефона, на который можно перечислять деньги с пометкой «подарки».