Церковь / Партнеры и проекты

При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной

По благословению настоятеля, митрофорного протоиерея Олега Тэора при воинском храме святого благоверного князя Александра Невского города Пскова начинается строительство приходской трапезной.

Действующая трапезная дореволюционной постройки в настоящее время находится в плачевном состоянии и уже не может в полной мере удовлетворять потребности храма. Сегодня в здании расположены трапезная, где ежедневно питаются несколько десятков человек, кухня, которая обеспечивает всех приходящих горячими обедами; просфорня, где еженедельно выпекается до 7000 просфор для нужд храмов епархии; склад литературы для раздачи прихожанам и воинам Псковского гарнизона.

Здание требует капитального ремонта, стоимость которого в разы превышает сумму, необходимую для постройки нового здания. В то же время, проведение капитального ремонта не позволит трапезной выполнять свою основную функцию - быть местом неформального общения между прихожанами и гостями храма в дни праздников и различных общественных мероприятий, а также одной из точек социального служения Псковской епархии.

Для того, чтобы продолжать и в дальнейшем дела милосердия, приходской совет храма по благословению настоятеля, митрофорного протоиерея Олега Тэора начал сбор средств для постройки новой трапезной. Каждый может внести свою лепту в это благое дело.

Для безналичного перевода денежных средств в пользу храма используйте:

номер карты Сбербанка: 4276 5100 1444 4886 (С пометкой «на строительство трапезной»)

Или следующие реквизиты:

ИНН 6027034336 КПП 602701001

р./сч. 4070 3810 3000 0000 0072

в Филиале ЭКСИ-БАНК (АО) Псковский, г.Псков

БИК 045805722, кор./сч. 30101810400000000722

Получатель: местная религиозная организация «Православный приход храма Александра Невского города Пскова Псковской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».