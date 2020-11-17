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Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг

Очередные Александро-Невские беседы пройдут 10 декабря в 18.00. Их регулярно организуют при воинском храме святого благоверного князя Александра Невского.

Тема: «Книжница Псково-Печерского монастыря», речь пойдет о библиотеке Псково-Печерского монастыря о ее здании и уникальном собрании.

Лектор: Арсений Постников, старший научный сотрудник отдела редких и рукописных книг Псковского музея-заповедника.

Стать участником Александро-Невских бесед можно каждый четверг в 18.00. Обращаться следует по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, 67, или через Интернет на ютуб-канале.