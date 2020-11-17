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При псковском храме начинается цикл встреч «Евангелие за чаем»

В ближайшую пятницу, 11 декабря, состоится первая встреча из цикла встреч «Евангелие за чаем», которые будут проходить в рамках работы молодежного клуба «АГАПЭ».

Цикл предполагает совместное изучение Евангелия, обсуждение и поиск ответов на самые важные вопросы веры.

Встреча состоится 11 декабря в 18.00 в храме свв. Жен-Мироносиц (дом причта, желтая аудитория). Ведущий: священник Константин Белый.

Добавим, что молодежный клуб «АГАПЭ» открыт при храме святых Жен-Мироносиц и университетском храме трех святителей.

В древнегреческом языке и в Библии встречаются разные определения любви. Любовь-агапэ (ἀγάπη) – наиболее возвышенная из них, самоотверженная, бескорыстная. Неслучайно именно это слово стало одним из имен Божиих.

Участники клуба занимаются совместным изучением Слова Божия, проводят увлекательные вечера за просмотром и обсуждением кинофильмов, собираются, чтобы поиграть в настольные игры, послушать гитару и попеть за чаем, вместе делают добрые дела.

Возраст участников: 16 - 28 лет.