←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Партнеры и проекты 17.11.2020 10:020 Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове 14.12.2020 21:000 Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение 14.12.2020 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 09.12.2020 15:150 При псковском храме начинается цикл встреч «Евангелие за чаем» 08.12.2020 18:300 Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг 08.12.2020 17:020 При храме Жен-Мироносиц в Пскове стартовал проект «Школа женственности»
Церковь / Партнеры и проекты

Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение

14.12.2020 21:00|ПсковКомментариев: 0

«Я всегда обходила этот храм стороной, физически не могла в него зайти, и я прекрасно понимала почему», - говорит псковский экскурсовод Юлия Никифорова о церкви Старое Вознесение, что на улице Советской. Дело в том, что в 1937 году здесь, в храме и расположенных рядом домах, располагались службы ОГПУ, НКВД: именно отсюда ее прадеда по материнской линии, Матвеева Михаила Феофановича, в числе других заключенных повезли на суд в Ленинград и затем - в ГУЛАГ. Случившееся запечатлелось не только в памяти прабабушки Юлии, но и на генетической подкорке потомков.

Однако «всему свое время», как написано в мудрой книге. На одной из экскурсий подопечные Центра Лечебной педагогики, которых связывают с приходом Старого Вознесения давние добрые отношения, дошли до храма вместе с правнучкой Михаила Феофановича, познакомили с настоятелем - иереем Олегом Ивановым. И ее как осенило: на боль поколений глаза закрывать нельзя. Так родилась идея о создании музейного проекта «Голгофа. Точка отсчета. Псков. Старое Вознесение».

Ожившее прошлое

В «Книгах памяти», где собраны имена жертв политических репрессий в СССР, о прадеде Юлии - всего пара строчек: «1885 г. р.,  уроженец д. Кятицы Полновского р-на, русский, колхозник, арестован 07 декабря 1937 г., осужден «тройкой» УНКВД Ленинградской обл. 30 декабря 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет л/с. Реабилитирован 12 декабря 1958 г. (ПсковКП-6)».

За этими датами и сухими цифрами - целая жизнь. «Он жил в Гдовском районе, был старостой Озерской церкви, - рассказывает Юлия. - Озера - это место подвижничества Иллариона Гдовского, одного из почитаемых мною святых. За то, что он был близок к церкви и укрывал у себя от разграбления церковные святыни, был сдан НКВД своим родственником. А еще был он известным прялочником - славился мастерством во всей округе». Родственники, узнав об интересе Юлии к судьбе предка, пообещали и фотографию с ним разыскать. Даже прялку, возможно, найдут - говорят, у кого-то из знакомых сохранились ее изображения.

Так, по крупинкам, сегодня собирается информация во многих семьях (архивы НКВД засекречены до сих пор, несмотря на то, что потомки репрессированных могли бы почерпнуть много сведений именно из этих документов). Музейный проект, который начинают реализовывать в храме Старое Вознесение, направлен на то, чтобы воссоздать живые портреты тех, кто прошел через стены и подвалы псковского этапа: сохранить воспоминания родственников, собрать личные вещи, документальные свидетельства, создать экспозицию. 

По данным историков, в Псковской области с 20-х по 50-е годы XX века органы ОГПУ и НКВД завели 31 тыс. 220 уголовных дел по политическим обвинениям в отношении 50 тыс. 370 человек. Точно сказать, сколько судеб связано с храмом Старое Вознесение, пока сложно, ясно одно: их – тысячи. Для них и их семей данное место стало личной Голгофой – эта мысль отразилась в названии музейного проекта.

Собор семей

В 2021 году планируется приступить к подготовительной фазе проекта по музеефикации объекта. При этом приоритетными автору видятся три направления работы. Первое из них связано с изучением подвижничества священников: в 30-е годы большинство служителей Псковской епархии прошли через допросы в Старом Вознесении, после которых отправлялись в ссылку или на расстрел.

По словам Юлии, во многих псковских храмах бережно хранят информацию о клириках, которые пострадали за веру в годы советских репрессий. В приходах, где пока сведений нет, думается, также присоединятся к общему делу. Надеются и на помощь коллег-историков и архивистов, которые занимаются этой темой.

Второй большой пласт работы связан со сбором живых историй псковичей, прошедших через Старое Вознесение. В рамках проекта запланированы встречи с родными, у которых будет возможность рассказать о жертвах репрессий.

«Это своего рода терапия, - объясняет Юлия. - Обычно потомки репрессированных, заклейменные прозвищем «член семьи врага народа», старались никуда не высовываться, даже при многих талантах. Эта психотравма репрессированных отражается на потомках: им не расправить плечи до конца. Активная реабилитация, прошедшая в 90-е годы, была нужна не только из соображений исторической справедливости, но и чисто по психологическим причинам. Я считаю, что книги памяти должны ожить, заговорить».

Вещи, воспоминания, фотографии, видеосвидетельства – все это планируется разместить в подклете храма, где содержались арестованные. Участники проекта надеются, что им удастся сделать все это на средства гранта – в таком случае 2022-2023 годы станут основным этапом музеефикации.

Наконец, третий блок проекта - обустройство мест захоронений. Одно из них находится совсем рядом с храмом – на Алексеевском кладбище, рядом с церковью Алексея с Поля. Поисковик, псковский журналист, историк Олег Константинов исследовал этот вопрос и пришел к выводу, что захоронение находится там, где установлен крест из рельсов. Другие жертвы нашли последний приют на Мироносицком и Дмитриевском кладбище, а также в Левашовской пустыни, под Санкт-Петербургом – туда участники тоже собираются съездить: помолиться, вспомнить безвременно ушедших.

Врачевание души

Настоятель храма Старое Вознесение отец Олег с интересом и пониманием отнесся к идее музеефикации. Он говорит, что проект несет в себе важную объединяющую и воспитательную функцию. «Кто, как не священник, должен заниматься врачеванием душ? – говорит он, отвечая на наш вопрос о значимости проекта для епархии. - Место, которое 18 лет окроплялось кровью, сейчас объединяет людей во имя общей памяти о прошлом. У нас есть чувство внутри, что мы это делаем с трепетом – не ради денег или эгоизма. В наши дни это очень значимо».

Показывая вход в подвал, который планируется музеефицировать, отец Олег рассказывает странную историю храма, который на протяжении многих лет был монастырским, расположенный на возвышении у Великих ворот, он первым встречал именитых гостей Пскова, представляя собою лицо города. После революции храм принял на себя все тяготы лихолетья. В 1923 году здесь устроили концентрационный лагерь исправительных работ. В 1924 году в игуменский корпус заехала часть НКВД ОГПУ. Почему именно сюда? Все очень продуманно: центр города, удобные подъезды, в том числе к вокзалу, откуда этапировались заключенные, толстые стены, которые не пропустят всех подробностей ведения допросов, хозпостройки и здания поблизости – есть где разгуляться. Территорию обнесли колючкой.

Высокий забор на улице Кузнецкой. За ним летний сад и разрушенная городская стена. Это Старо-Вознесенский монастырь. Слева церковь Рождества Богородицы. В 1972 году там разместят планетарий. Церковь старое Вознесение в центре, справа дом Настоятельницы. После революции здесь размещались ОГПУ, НКВД и милиция. Летом 1937 года подвале этого дома, тогда Псковского окротдела НКВД было расстреляно 27 человек. Фото: zen.yandex.ru

Штаб НКВД здесь существовал до 1941 года. Уходя из Пскова в начале войны, спецсотрудники сожгли все дотла: если посмотреть немецкие аэросъемки этого места, можно увидеть лишь остовы игуменского корпуса и храма.

«В Священном писании сказано: «Вы имели и не пустили», - объясняет отец Олег свое видение будущего музея. – Мы знаем, как пострадали люди в Старом Вознесении в 30-е годы. Здесь, действительно, пребывают все эпохи - и это влияет на тебя, требуя, чтобы ты был ответственным, собранным. Служа здесь, я понимаю, что это за место. Я не просто должен сказать: «Спуститесь в подклет, поклонитесь памяти умерших». Моя задача - открыть. Можно сказать, я ключарь этого места. Можно все стереть с лица земли, но память, переданную из поколения в поколение, не сотрешь».

***

Из года в год в Старое Вознесение приезжают потомки репрессированных. Это люди разных профессий и интересов, жители разных городов. Все они ищут свои корни, пытаясь понять себя и свое место в жизни и истории страны.

Помочь возродить имена еще одного Бессмертного полка – полка оклеветанных и репрессированных – важное дело, в котором могут поучаствовать псковичи.

Елена Никитина

ПС: Если ваш родственник – жертва репрессий, прошедшая Старое Вознесение, напишите, пожалуйста, на почту отца Олега Иванова oleg-bart@yandex.ru и оставьте ваши координаты, чтобы принять участие в проекте.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
14.12.2020, 21:000 Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение 14.12.2020, 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря 13.12.2020, 10:120 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО
12.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 10.12.2020, 22:080 Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений 10.12.2020, 11:000 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 10.12.2020, 09:050 Рождественский придел восстановят в храме Жен-Мироносиц
09.12.2020, 15:150 При псковском храме начинается цикл встреч «Евангелие за чаем» 09.12.2020, 13:150 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 09.12.2020, 12:560 Повторные показы фильма о буднях древнего монастыря состоятся в Печорах 08.12.2020, 18:300 Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг
08.12.2020, 17:160 Храм Александра Невского объявил о наборе певчих в праздничный хор 08.12.2020, 17:020 При храме Жен-Мироносиц в Пскове стартовал проект «Школа женственности» 08.12.2020, 09:371 Митрополит Тихон принял участие в стриме, посвященном вакцинации и чипированию. ВИДЕО 06.12.2020, 21:371 Псковский священник удостоен редчайшей патриаршей награды
06.12.2020, 21:230 Престольный праздник прошел в храме святого Александра Невского. ФОТО 05.12.2020, 08:250 Подопечные психоневрологического интерната получили подарки от Службы помощи «Белый цветок» 04.12.2020, 15:570 Введенские храмы Псковской земли 04.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. ВИДЕО
04.12.2020, 09:521 Митрополит Тихон вручил Патриаршие награды 04.12.2020, 07:350 Сегодня православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы 03.12.2020, 17:550 Началась прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 03.12.2020, 15:250 Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в новогодние туры по святым местам
03.12.2020, 15:1217 Чайная начала работу в Снетогорском монастыре 03.12.2020, 14:260 Просящему у тебя дай - служба помощи нуждающимся «Милосердие Псков» 03.12.2020, 08:200 Об истории почитания известного псковского святого расскажут сегодня на Александро- Невских беседах 02.12.2020, 23:190 Книга «Несвятые святые» вошла в число самых продаваемых книг десятилетия по версии Ozon
02.12.2020, 19:290 Провокационный пост телеграм-канала о митрополите Тихоне прокомментировали в Псковской епархии 01.12.2020, 22:000 Возобновляются прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря 01.12.2020, 10:360 Престольный праздник в храме святого князя Александра Невского состоится в воскресенье 28.11.2020, 16:520 «Школа звонарей» Псковской епархии объявила набор учеников
28.11.2020, 09:290 Рождественский пост начинается сегодня у православных верующих 27.11.2020, 16:500 Псковичи могут задать священнику вопросы о Рождественском посте 25.11.2020, 10:350 Фотоконкурс объявило православное издательство «Вольный странник» 24.11.2020, 15:280 Псковичей приглашают познакомиться с историей двух монастырей и окунуться в святой источник
24.11.2020, 13:090 О жизни в Псково-Печерском монастыре рассказали участники проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 24.11.2020, 11:443 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места 24.11.2020, 10:5839 Войти в историю 24.11.2020, 10:5114 Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов
24.11.2020, 09:420 При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной 23.11.2020, 19:140 Панихида по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе прошла в псковском храме 23.11.2020, 13:040 Сбор новогодних подарков для псковичей объявила служба помощи «Белый цветок» 23.11.2020, 12:430 Известный реставратор-уроженец Пскова станет героем Александро-Невских бесед
23.11.2020, 09:382 Участники «Школы волонтеров наследия» посетили Псково-Печерский монастырь 20.11.2020, 13:263 Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 19.11.2020, 17:270 Личности старшего сына Пушкина будет посвящена встреча в храме Александра Невского 19.11.2020, 15:370 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова
19.11.2020, 14:552 Я б в реставраторы пошел... 19.11.2020, 08:210 Известный иконописец Александр Солдатов: Будущее – за провинцией 18.11.2020, 10:580 Вадим Нэдик стал гостем «Школы волонтеров наследия» 17.11.2020, 18:490 В Псковской епархии стартовал проект «Школа волонтеров наследия»
17.11.2020, 11:130 Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным 17.11.2020, 10:020 Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове 16.11.2020, 10:550 Новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 13.11.2020, 09:340 Истории храма Иоанна Богослова посвятят встречу в Пскове
13.11.2020, 06:570 В Пскове наградили победителя регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 12.11.2020, 10:560 «Монахини»: издательство «Вольный странник» выпустило новинку 12.11.2020, 10:041 Псковичей приглашают в паломническую поездку в Никандрову пустынь 11.11.2020, 17:090 Больше музыки 
11.11.2020, 16:300 У храма Александра Невского в Пскове освятили новый поклонный крест 11.11.2020, 15:564 Благотворительная раздача хлеба нуждающимся пройдет в Пскове 11.11.2020, 08:380 Престольный праздник отметит храм Космы и Дамиана с Гремячей горы 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря
09.11.2020, 19:570 Об иконостасе Троицкого собора расскажут в рамках «Вечеров на Печерском подворье» 05.11.2020, 16:310 Псковская молодежь создала ролик о храме из списка ЮНЕСКО. ВИДЕО 05.11.2020, 11:100 Храм Димитрия Солунского приглашает псковичей на престольный праздник 04.11.2020, 18:230 12 юных псковичей стали победителями регионального этапа конкурса  «Красота Божьего мира»
04.11.2020, 16:010 Беседы при храме Александра Невского переходят в онлайн-режим 04.11.2020, 12:310 Псков в Петербурге: Андрей Лебедев рассказал о своих работах на выставке «Собор церковного искусства» 04.11.2020, 08:500 Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери 03.11.2020, 23:151 Митрополит Тихон прокомментировал слухи о скором переводе в Санкт-Петербург
03.11.2020, 14:240 «Словарь иконописца» представят псковичам в рамках «Ночи искусств» 03.11.2020, 11:370 Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник» 30.10.2020, 20:088 Митрополит Тихон позвонил Братчикову с вопросом, будут ли 16-этажные дома на месте стадиона «Электрон» 30.10.2020, 19:210 Организовать постоянную выставку-продажу псковского церковного искусства предложил митрополит Тихон
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru