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Продолжается прием заявок на традиционный Рождественский фестиваль

До 27 декабря Псковский городской молодежный центр принимает заявки на участие в девятом ежегодном Рождественском фестивале.

В рамках фестиваля будет организован ряд мероприятий и акций:

- Видеофестиваль «Рождество Христово приходит в каждый дом». Номинации: вокал, хореография, чтецы поэзии и прозы, инструментальная музыка, вокально-инструментальная музыка.

- Фотоакция «С Рождеством Христовым!». Фотография должна соответствовать содержанию Фестиваля, не допускается наличие тем, противоречащих Православной вере.

- Акция «С Рождеством Христовым, дорогой прихожанин!». Данная акция предполагает поздравление с Рождеством Христовым пожилых людей Православных приходов города Пскова. В акции участвуют открытки, соответствующие тематике Светлого Праздника Рождества Христова.

- Видеомастер-классы:

1. по изготовлению рождественской открытки;

2. по изготовлению рождественского пряника.

- Видеоэкскурсия по выставке «Рождество Христово на полотнах художников и иконах» (Кузьмиченко Михаил Викторович, художник, иконописец и реставратор).

- Просветительские лекции «Рождество Христово на страницах произведений русских писателей».

Участниками могут стать учащиеся школ, студенты высших и средних учебных учреждений, работающая молодежь в возрасте от 15 до 35 лет включительно, молодые семьи, проживающие в г. Пскове и в Псковской области.

Организаторами Фестиваля выступают отдел по делам молодежи Псковской епархии РПЦ МП и МБУ «Псковский городской молодежный центр».

Информация по проведению фестиваля будет обновляться в группе мероприятия ВКонтакте и в группе Молодёжного центра.

Подробнее в Положении: https://vk.cc/bW2epC