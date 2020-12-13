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Завтра состоится онлайн-презентация с участием автора новой книги, выпущенной издательством «Вольным странником»

Завтра, 22 декабря, состоится онлайн-презентация новой книги, выпущенной издательством «Вольным странником», - «Православные праздники в современной семье». В прямом эфире примет участие автор издания, Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, специалист в области семейного образования, мама семерых детей.

В книге «Православные книги в современной семье» Анна делится опытом, как встретить праздник всей семьей, как рассказать детям о праздниках и постах, подготовиться к богослужениям, сделать народные традиции частью жизни семьи.

Онлайн-презентация начнется 22 декабря в 19.00 на странице издательства «Вольный странник» в Instagram @vsbooks_

Ведущий эфира – протоиерей Максим Первозванский @pervozvansky.

В комментариях и личных сообщениях можно задать вопросы Анне Сапрыкиной и отцу Максиму.