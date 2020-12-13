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Пожилых псковичей поздравят волонтеры Рождественского Молодежного фестиваля искусств

Псковичей приглашают принять участие в акции «С Рождеством Христовым, дорогой прихожанин!», благодаря которой можно присоединиться к поздравлению с Рождеством Христовым пожилых людей православных приходов города Пскова. Акция проходит в рамках Рождественского Молодежного фестиваля искусств.

Для участия в акции необходимо создать новогоднюю открытку, содержащую поздравительный текст.

Работы выполняются учащимися школ, студентами высших и средних учебных заведений, работающей молодежью в возрасте от 15 до 35 лет включительно, молодыми семьями, проживающими в г. Пскове и в Псковской области. Один ребенок (подросток, семья, коллектив) может выполнить любое количество работ, но при этом необходимо помнить, что данная работа является подарком, соответственно проявление творчества и аккуратность приветствуются.

Заявки на участие принимаются до 7.01.2021 года включительно. В заявке необходимо указать ФИО, или учебное заведение; от какого прихода, а также телефон для связи. Заявки направлять на e-mail: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Открытка» и важное.

Перед подачей заявки ознакомьтесь с Положением о конкурсе: https://vk.cc/bWcoHO

Напомним, до 27 декабря Псковский городской молодёжный центр принимает заявки на участие в девятом ежегодном Рождественском фестивале.

В рамках фестиваля планируется организовать ряд мероприятий и акций:

1. Видеофестиваль «Рождество Христово приходит в каждый дом». Номинации: вокал, хореография, чтецы поэзии и прозы, инструментальная музыка, вокально-инструментальная музыка.

2. Фотоакция «С Рождеством Христовым!». Фотография должна соответствовать содержанию Фестиваля, не допускается наличие тем, противоречащих Православной вере.

3. Акция «С Рождеством Христовым, дорогой прихожанин!». Данная акция предполагает поздравление с Рождеством Христовым пожилых людей Православных приходов города Пскова. В акции участвуют открытки, соответствующие тематике Светлого Праздника Рождества Христова.

4. Видео мастер-классы:

- по изготовлению Рождественской открытки;

- по изготовлению Рождественского пряника.

5. Видеоэкскурсия по выставке «Рождество Христово на полотнах художников и иконах» (Кузьмиченко Михаил Викторович, художник, иконописец и реставратор).

6. Просветительские лекции «Рождество Христово на страницах произведений русских писателей».

В этом году фестиваль пройдёт в онлайн-формате, творческие работы участников принимаются на почту организационного комитета: pgmc-pskov@mail.ru

Участниками могут стать учащиеся школ, студенты высших и средних учебных учреждений, работающая молодежь в возрасте от 15 до 35 лет включительно, молодые семьи, проживающие в г. Пскове и в Псковской области.

Организаторами Фестиваля выступают отдел по делам молодежи Псковской епархии РПЦ МП и МБУ «Псковский городской молодежный центр».

Информация по проведению фестиваля будет обновляться в группе мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/event174479502 и в группе Молодёжного центра: https://vk.com/pskovmolodezh