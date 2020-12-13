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Музыкальные премьеры прозвучали на онлайн-концерте «Россия начинается здесь»

Онлайн-трансляция праздничного концерта, посвященного княгине Ольге «Россия начинается здесь», состоялась 27 декабря.

В исполнении Сводного хора Псковской области и Губернаторского симфонического оркестра интернет-аудитория услышала знакомые мелодии и песнопения. Не обошлось и без премьер: впервые прозвучал гимн княгине Ольге на слова Татьяны Рыжовой, а также популярный русский романс «Гори, гори, моя звезда» в оригинальной оркестровой обработке известного московского композитора Юрия Абдокова.

Ведущие концерта – актер театра и кино Сергей Горобченко и актриса Псковского драматического театра Линда Ахметзянова. Музыкальную программу предварил приветственным словом митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Трансляция была организована на пяти интернет-ресурсах, она собрала внушительную аудиторию и массу положительных отзывов.

Концерт доступен для просмотра на сайтах Псковской и Великолукской епархий, а также на интернет-портале Pravoslavie.ru.

Проект реализован на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура».