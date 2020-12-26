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О книге «Леонид Зуров. В тени Бунина» расскажут псковичам 31 декабря

Традиционные Александро-Невские беседы при воинском храме Александра Невского состоятся в четверг, 31 декабря.

На этот раз главной темой встречи станет новая книга Ирины Белобровцевой «Леонид Зуров. В тени Бунина», посвященная прозаику, мемуаристу, реставратору, археологу, личному секретарю знаменитого русского писателя Леониду Зурову.

Лектор: краевед, журналист, издатель «Псковского Летописца» Тамара Вересова.

Стать участниками Александро-Невских бесед можно каждый четверг в 18.00, лично, по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, дом 67, или через сеть интернет на ютуб канале храма.