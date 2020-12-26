←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 26.12.2020 16:390 Пожилых псковичей поздравят волонтеры Рождественского Молодежного фестиваля искусств 30.12.2020 13:310 Что подарить на Рождество: идеи подарков от издательства «Вольный странник» 29.12.2020 13:440 О книге «Леонид Зуров. В тени Бунина» расскажут псковичам 31 декабря 29.12.2020 12:510 Чудесное Рождество: расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» 28.12.2020 13:110 Музыкальные премьеры прозвучали на онлайн-концерте «Россия начинается здесь» 28.12.2020 09:540 О святынях Снетогорского монастыря расскажут в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье»
Церковь / Партнеры и проекты

Что подарить на Рождество: идеи подарков от издательства «Вольный странник»

30.12.2020 13:31|ПсковКомментариев: 0

Рождество - особый праздник, который с удовольствием ждут, поэтому подарок на Рождество должен быть соответствующим: теплым и домашним.

Традиция вручения рождественских подарков своими корнями уходит в далекое прошлое, в эпоху Римской империи, где люди в этот праздник дарили друг другу сладости, спелые плоды и золото с пожеланиями счастья и богатства.

С зарождением христианства он приобрел новый смысл и сегодня отмечается во многих странах мира как праздник, посвященный рождению Иисуса Христа, и входит в число великих и самых почитаемых торжеств христианского календаря.

Учитывая торжественность и серьезность повода, выбрать хороший подарок на Рождество особенно сложно, ведь он должен нести в себе особый посыл и соответствовать праздничной тематике. Православное издательство «Вольный странник» подготовило список книг, которые можно приобрести в подарок к Рождеству.

Что подарить взрослым?

 

1. «В ожидании чуда». Рождественские и святочные рассказы.

Книга «В ожидании чуда» продолжает лучшие традиции классического рождественского и святочного рассказа, традиции Диккенса, Гоголя, Лескова, Достоевского, Чехова и Куприна. При этом авторы не повторяют художественные открытия классиков, но обновляют их с учетом реалий современной эпохи.

2. «Я - счастливый дед мороз». Александр Казакевич.

Новая книга «Я — счастливый Дед Мороз!» - это современная рождественская сказка для взрослых, в которой соседствуют приключения, детектив, история настоящей любви и древние предания, связанные с Николаем Угодником, образ которого послужил появлению новогоднего Деда с подарками.

3. Блокноты с наставлениями Псково-Печерских старцев

Блокнот наполнен невероятными иллюстрациями Псково-Печерского монастыря

А под рукой всегда будут наставления старцев.

4. «Литургия. Самая главная служба». Анна Сапрыкина

Эта книга – возможность узнать о литургии прямо во время службы. Эта книга – возможность для детей слышать и понимать происходящее в храме. Это не учебник, не теоретические сведения – это живое образование. Соединение теории и реальности, знаний – и настоящего участия в самом главном богослужении.

5. «Несвятые святые и другие рассказы». Митрополит Тихон (Шевкунов)

6. «Православные праздники в современной семье». Анна Сапрыкина

Новинка от Анны Сапрыкиной «Православные праздники в современной семье» обязательно станет вашей настольной книгой. Прочитав ее, вы узнаете, в чем уникальность церковного года, как рассказывать детям о вере, если нет специального образования, в чем особенности праздничного богослужения, как организовать домашнюю молитву, интересно и понятно о Священном Писании, иконах и церковных песнопениях, о народных традициях и современных технологиях, как церковный год объединяет всю семью — родителей, маленьких детей и даже подростков.

7. «Радовать и радоваться». Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

8. «Утро нового дня». Денис Ахалашвили

Эта книга – настоящее лекарство от уныния. Во всем многообразии событий и жизненных перипетий глав автора находит повод прославить Бога и показать, как мы, православные, на самом деле счастливы – надо просыпаться и идти навстречу новому дню, где Господь всё сотворил для радости.

9. «Держись, я рядом». Рассказы о нас с тобой

Это рассказы о нас с вами. Написанные в разной тональности, все они затрагивают темы смысла жизни, любви к ближнему, ответственности человека за свои поступки, удивительного Промысла Божия в наших жизнях.

Что подарить детям на Рождество?

 

1. «10 заповедей». Интерактивная книга с заданиями и вопросами. Поможет легко объяснить ребенку смысл каждой из 10 Божиих заповедей.

2. «В пламени свечи». Книга поможет объяснить детям, зачем мы в храме ставим свечи. И с помощью ярких иллюстраций наглядно покажет, как действует молитва ребенка за родных.

3. «От храма к храму». Интерактивная книга с наклейками и заданиями. Поможет запомнить устройство церкви и познакомит с главными храмами и монастырями России и мира. Развивает мелкую моторику, усидчивость и внимательность ребенка. От наклеек дети в полном восторге!

4. «Всё вокруг напоминает о Боге». Листая книгу, вы сможете наглядно показать ребенку, как Бог заботится о нас. И что Он всегда-всегда рядом.

5. «Литургия. Самая главная служба». Книга поможет следить за ходом службы и разобраться в том, что поет хор, что происходит в алтаре, как переводятся церковнославянские слова.

6. Раскраска-плакат «4 времени года в Псково-Печерском монастыре» - подарок для всей семьи. Это настоящая карта Псково-Печерского монастыря. Детям понравится рассматривать и раскрашивать храмы, здания и животных в разные времена года. А еще это пара часов тишины. Мамы, не благодарите!

Заказать книги можно на сайте vsbook.ru

Теги: #книги #Новый год #Вольный странник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
30.12.2020, 13:310 Что подарить на Рождество: идеи подарков от издательства «Вольный странник» 29.12.2020, 13:440 О книге «Леонид Зуров. В тени Бунина» расскажут псковичам 31 декабря 29.12.2020, 12:510 Чудесное Рождество: расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» 28.12.2020, 19:450 Под музыку Рождества
28.12.2020, 13:110 Музыкальные премьеры прозвучали на онлайн-концерте «Россия начинается здесь» 28.12.2020, 09:540 О святынях Снетогорского монастыря расскажут в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье» 27.12.2020, 17:570 Стартовала трансляция онлайн-концерта «Россия начинается здесь». ВИДЕО 27.12.2020, 09:470 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО
26.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 26.12.2020, 16:390 Пожилых псковичей поздравят волонтеры Рождественского Молодежного фестиваля искусств 25.12.2020, 19:391 Псковичи могут успеть принять участие в фотоакции «С Рождеством Христовым!» 25.12.2020, 19:260 В храме Александра Невского идет подготовка к Рождеству. ФОТО
25.12.2020, 18:210 Мастер-класс по созданию снежинки провели для псковичей 24.12.2020, 11:3815 Рождественское меню ждет гостей в ресторане «Несвятые святые» и монастырском буфете в Печорах 24.12.2020, 10:455 Елка, звезды, Рождество: как готовятся к праздникам Печоры 24.12.2020, 09:5413 Празднование Рождества в Печорах пройдет с соблюдением всех мер предосторожности
24.12.2020, 09:000 На верблюде и тройке лошадей смогут покататься маленькие гости Печор в Рождество 24.12.2020, 07:460 Печоры по-новому украшают к Рождеству. ФОТО 23.12.2020, 23:050 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 23.12.2020, 14:140 Рождество по-псковски: между Западом и Востоком
22.12.2020, 22:146 В Белоруссии пройдут мероприятия, посвященные юбилею Александра Невского 22.12.2020, 19:100 Снетогорский монастырь закрылся на карантин 22.12.2020, 18:562 Дальняя часть пещер Псково-Печерского монастыря будет закрыта на Рождество 22.12.2020, 13:370 Вопросы церковного служения в условиях коронавируса обсудили псковские священники
22.12.2020, 11:480 Курсы обучения иконописи организуют в Пскове 22.12.2020, 09:5010 Тему преподавания в школах основ православной культуры обсудили в Псковской митрополии 21.12.2020, 21:490 Очередные «Вечера на Печерском подворье» будут посвящены святыням Крыпецкого монастыря 21.12.2020, 17:494 Завтра состоится онлайн-презентация с участием автора новой книги, выпущенной издательством «Вольный странник»
21.12.2020, 16:560 Надвратной Троице посвятят Александро-Невские беседы в Пскове 20.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 19.12.2020, 18:020 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение накануне недели 28-й по Пятидесятнице. ВИДЕО 19.12.2020, 15:460 Стали известны даты проведения XII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
19.12.2020, 13:410 Продолжается прием заявок на традиционный Рождественский фестиваль 19.12.2020, 09:500 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО 19.12.2020, 08:350 Память Николая Чудотворца чтят сегодня православные 18.12.2020, 22:410 Специалисты по лазерному сканированию ведут работы в Псково-Печерском монастыре
18.12.2020, 18:1215 Митрополит Тихон возглавил заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании 18.12.2020, 17:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение в праздник святителя Николая Чудотворца. ВИДЕО 17.12.2020, 11:360 Каким был образ псковича в XV веке, расскажут на Александро-Невских беседах 16.12.2020, 15:170 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
14.12.2020, 22:030 На канале «Спас» покажут фильм «Небесный спецназ» с участием клириков храма Александра Невского 14.12.2020, 21:000 Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение 14.12.2020, 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря
13.12.2020, 13:360 С 14 декабря в Пскове обновляется выставка «Собор церковного искусства» 13.12.2020, 10:120 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 12.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 10.12.2020, 22:080 Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений
10.12.2020, 11:000 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 10.12.2020, 09:050 В Рождественском придела в храме Жен-Мироносиц восстанавливают иконостас и престол 09.12.2020, 15:150 При псковском храме начинается цикл встреч «Евангелие за чаем» 09.12.2020, 13:150 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
09.12.2020, 12:560 Повторные показы фильма о буднях древнего монастыря состоятся в Печорах 08.12.2020, 18:300 Александро-Невские беседы пройдут в ближайший четверг 08.12.2020, 17:160 Храм Александра Невского объявил о наборе певчих в праздничный хор 08.12.2020, 17:020 При храме Жен-Мироносиц в Пскове стартовал проект «Школа женственности»
08.12.2020, 09:371 Митрополит Тихон принял участие в стриме, посвященном вакцинации и чипированию. ВИДЕО 06.12.2020, 21:371 Псковский священник удостоен редчайшей патриаршей награды 06.12.2020, 21:230 Престольный праздник прошел в храме святого Александра Невского. ФОТО 05.12.2020, 08:250 Подопечные психоневрологического интерната получили подарки от Службы помощи «Белый цветок»
04.12.2020, 15:570 Введенские храмы Псковской земли 04.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. ВИДЕО 04.12.2020, 09:521 Митрополит Тихон вручил Патриаршие награды 04.12.2020, 07:350 Сегодня православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
03.12.2020, 17:550 Началась прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 03.12.2020, 15:250 Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в новогодние туры по святым местам 03.12.2020, 15:1217 Чайная начала работу в Снетогорском монастыре 03.12.2020, 14:260 Просящему у тебя дай - служба помощи нуждающимся «Милосердие Псков»
03.12.2020, 08:200 Об истории почитания известного псковского святого расскажут сегодня на Александро- Невских беседах 02.12.2020, 23:190 Книга «Несвятые святые» вошла в число самых продаваемых книг десятилетия по версии Ozon 02.12.2020, 19:290 Провокационный пост телеграм-канала о митрополите Тихоне прокомментировали в Псковской епархии 01.12.2020, 22:000 Возобновляются прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря
01.12.2020, 10:360 Престольный праздник в храме святого князя Александра Невского состоится в воскресенье 28.11.2020, 16:520 «Школа звонарей» Псковской епархии объявила набор учеников 28.11.2020, 09:290 Рождественский пост начинается сегодня у православных верующих 27.11.2020, 16:500 Псковичи могут задать священнику вопросы о Рождественском посте
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru