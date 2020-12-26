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Что подарить на Рождество: идеи подарков от издательства «Вольный странник»

Рождество - особый праздник, который с удовольствием ждут, поэтому подарок на Рождество должен быть соответствующим: теплым и домашним.

Традиция вручения рождественских подарков своими корнями уходит в далекое прошлое, в эпоху Римской империи, где люди в этот праздник дарили друг другу сладости, спелые плоды и золото с пожеланиями счастья и богатства.

С зарождением христианства он приобрел новый смысл и сегодня отмечается во многих странах мира как праздник, посвященный рождению Иисуса Христа, и входит в число великих и самых почитаемых торжеств христианского календаря.

Учитывая торжественность и серьезность повода, выбрать хороший подарок на Рождество особенно сложно, ведь он должен нести в себе особый посыл и соответствовать праздничной тематике. Православное издательство «Вольный странник» подготовило список книг, которые можно приобрести в подарок к Рождеству.

Что подарить взрослым?

1. «В ожидании чуда». Рождественские и святочные рассказы.

Книга «В ожидании чуда» продолжает лучшие традиции классического рождественского и святочного рассказа, традиции Диккенса, Гоголя, Лескова, Достоевского, Чехова и Куприна. При этом авторы не повторяют художественные открытия классиков, но обновляют их с учетом реалий современной эпохи.

2. «Я - счастливый дед мороз». Александр Казакевич.

Новая книга «Я — счастливый Дед Мороз!» - это современная рождественская сказка для взрослых, в которой соседствуют приключения, детектив, история настоящей любви и древние предания, связанные с Николаем Угодником, образ которого послужил появлению новогоднего Деда с подарками.

3. Блокноты с наставлениями Псково-Печерских старцев

Блокнот наполнен невероятными иллюстрациями Псково-Печерского монастыря

А под рукой всегда будут наставления старцев.

4. «Литургия. Самая главная служба». Анна Сапрыкина

Эта книга – возможность узнать о литургии прямо во время службы. Эта книга – возможность для детей слышать и понимать происходящее в храме. Это не учебник, не теоретические сведения – это живое образование. Соединение теории и реальности, знаний – и настоящего участия в самом главном богослужении.

5. «Несвятые святые и другие рассказы». Митрополит Тихон (Шевкунов)

6. «Православные праздники в современной семье». Анна Сапрыкина

Новинка от Анны Сапрыкиной «Православные праздники в современной семье» обязательно станет вашей настольной книгой. Прочитав ее, вы узнаете, в чем уникальность церковного года, как рассказывать детям о вере, если нет специального образования, в чем особенности праздничного богослужения, как организовать домашнюю молитву, интересно и понятно о Священном Писании, иконах и церковных песнопениях, о народных традициях и современных технологиях, как церковный год объединяет всю семью — родителей, маленьких детей и даже подростков.

7. «Радовать и радоваться». Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

8. «Утро нового дня». Денис Ахалашвили

Эта книга – настоящее лекарство от уныния. Во всем многообразии событий и жизненных перипетий глав автора находит повод прославить Бога и показать, как мы, православные, на самом деле счастливы – надо просыпаться и идти навстречу новому дню, где Господь всё сотворил для радости.

9. «Держись, я рядом». Рассказы о нас с тобой

Это рассказы о нас с вами. Написанные в разной тональности, все они затрагивают темы смысла жизни, любви к ближнему, ответственности человека за свои поступки, удивительного Промысла Божия в наших жизнях.

Что подарить детям на Рождество?

1. «10 заповедей». Интерактивная книга с заданиями и вопросами. Поможет легко объяснить ребенку смысл каждой из 10 Божиих заповедей.

2. «В пламени свечи». Книга поможет объяснить детям, зачем мы в храме ставим свечи. И с помощью ярких иллюстраций наглядно покажет, как действует молитва ребенка за родных.

3. «От храма к храму». Интерактивная книга с наклейками и заданиями. Поможет запомнить устройство церкви и познакомит с главными храмами и монастырями России и мира. Развивает мелкую моторику, усидчивость и внимательность ребенка. От наклеек дети в полном восторге!

4. «Всё вокруг напоминает о Боге». Листая книгу, вы сможете наглядно показать ребенку, как Бог заботится о нас. И что Он всегда-всегда рядом.

5. «Литургия. Самая главная служба». Книга поможет следить за ходом службы и разобраться в том, что поет хор, что происходит в алтаре, как переводятся церковнославянские слова.

6. Раскраска-плакат «4 времени года в Псково-Печерском монастыре» - подарок для всей семьи. Это настоящая карта Псково-Печерского монастыря. Детям понравится рассматривать и раскрашивать храмы, здания и животных в разные времена года. А еще это пара часов тишины. Мамы, не благодарите!

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