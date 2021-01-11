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Служба «Милосердие Псков» поздравила с Рождеством бездомных

Сотрудники службы «Милосердие Псков» и настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове иеромонах Анатолий (Донцу) поздравили с Рождеством Христовым подопечных городского социального центра оказания помощи бездомным людям.

В центре находят временный приют и все первично необходимое для жизни люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и на улице.

«Мы надеемся, что радость, которую принесли с собой настоятель подворья Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий и добровольцы, немножко согрела жителей центра, - подчеркнули участники встречи. - А праздничное пение еще будет звучать в сердцах всех присутствовавших - и поздравителей, и поздравляемых жителей и сотрудников центра».