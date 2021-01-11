Как звучит Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря: лекция-концерт. ВИДЕО

Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря посвящена лекция-концерт, созданная в рамках уникального проекта «Древние сакральные пространства Северо-Запада России: звуковая карта» при поддержке Фонда президентских грантов.
Проект рассказывает о гимнографической программе знаменитых древнерусских храмов Великого Новгорода, Пскова и Старой Ладоги.
Гимнографическую программу в стенах храма исполняет ансамбль солистов Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии под руководством дирижера Юрия Герасимова, лекцию читает кандидат искусствоведения Ирина Герасимова.