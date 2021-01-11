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Церковь / Партнеры и проекты

Псковский, иконописный, первый

18.01.2021 16:21|ПсковКомментариев: 0

Год назад псковские иконописцы и мечтать о таком не могли, а сегодня вот, пожалуйста: лежит на столе свежий, только что вышедший из типографии тираж каталога выставки «Сретение». В ста экземплярах - живой, подробный, ярко иллюстрированный рассказ о 29 участниках уникального проекта, в котором, как признают многие, не обошлось без чуда, промысла Божиего, если хотите.

Листаешь это издание - и тебе открывается целый мир, в чем-то новый, в чем-то не всегда понятный, в чем-то удивительно знакомый и родной. Биографии, мнения, оценки искусствоведов, попытки осмысления пути современного церковного искусства, и главное - фоторепродукции работ псковских мастеров иконописи и резьбы по дереву.

Как выяснилось на презентации каталога, которая прошла в минувшую пятницу в Доме ремесел, выпуск этого художественного издания воспринимается псковскими мастерами не столько как финал долгожданного проекта, сколько как начало новых инициатив, важных для дальнейшего развития местной школы иконописи, которая сумела, несмотря ни на что, сохранить древние традиции в XXI веке.

«Сретение» в красках

Помню, как в марте прошлого года планировала попасть на открытие этой выставки по приглашению ее куратора и идейного двигателя Аллы Павлусенко. Но планам этим, как и многим другим, не суждено было сбыться из-за карантина COVID-19. Впрочем, как рассказывала потом Алла, сложности, связанные с переносом открытия, обратились во благо: появились новые люди, добавились новые экспонаты - в принципе, выяснилось, что формирование столь разнообразной экспозиции - сложный, но от этого только еще более интересный процесс.

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В итоге выставка открылась для зрителя 10 июля. С первых же дней стал заметен интерес жителей и гостей города к экспозиции, и это неудивительно: последний раз в Пскове подобная выставка проводилась 15 лет назад в Приказных палатах. Между тем, для города с тысячелетней традицией православия, города древних храмов, вошедших в список ЮНЕСКО, церковное искусство - это то, без чего невозможно понять себя и свое место в культурном наследии.

При этом организаторам выставки удалось не «уйти» в дремучий академизм: экспозиция получилась динамичной, интерактивной, ориентированной на диалог со зрителем. Этому способствовали не только интересные находки в организации выставочного пространства (например, попытка воссоздания «уголка художника», где можно было понять, как работает иконописец и попробовать себя в его роли), но и нетривиальные формы работы с посетителями.

Среди них - авторские экскурсии, мастер-классы, встречи с псковскими иконописцами, беседы «Иконописец об иконе», на которых художники рассказывали о своих работах, представленных в Доме ремесел (видеоматериалы по итогам этих встреч при желании можно было посмотреть на официальных страницах «Сретения» в соцсетях).

Место встречи изменить нельзя

Так и прошло «Сретение» - «встреча» в переводе с церковно-славянского. «До выставки многие  иконописцы даже не были знакомы друг с другом, так же как и многие псковичи не были знакомы с современной псковской иконой», - так объясняет на первых страницах каталога идею названия выставки Алла Павлусенко. 

Во многом эта досадная ситуация обусловлена спецификой церковного искусства как такового: икона создается для храма, не для экспонирования, поэтому ее видят главным образом прихожане той или иной церкви. Однако оставаясь существенным элементом литургической культуры и атрибутом церковной жизни, она тем не менее несет в себе и свет творчества (божественную искру), и как и любое другое явление, не может развиваться в вакууме.

Как отметила на презентации старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, искусствовед Мария Дубровская, благодаря выставке «многие иконописцы получили возможность познакомить со своим творчеством широкий круг людей, не только верующих, а также смогли в живой атмосфере обсудить многие вопросы... Все состоялось на одном дыхании, по частной инициативе. Большое количество людей, далёких от церкви, увидели примеры современного церковного искусства. Это очень хороший образовательный момент, когда люди понимают, в каком городе они живут. Это интересное явление. Мне искренне понравилась выставка, я не раз приходила на нее».

Поделилась своими впечатлениями от выставки и старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова. Она посетила экспозицию с детьми и рассказала, что все они «с удовольствием окунулись в особую атмосферу выставки», и выразила благодарность за то, что такое событие произошло.

Архитектор, реставратор, народный мастер Псковской области Сергей Михайлов, чьи работы были представлены в экспозиции «Сретенья», выразил мнение, что выставка прошла «удачно, компактно, уютно, все очень сошлось», и добавил, что каталог стал неожиданным подарком - оказывается, при всем обилии выставок, которые проходят в Пскове, таких изданий попросту не выпускалось. Между тем, каталог - это логичное завершение художественного экспонирования, зеркало любой выставки.

Здесь важно упомянуть еще об одной встрече, которая состоялась на «Сретенье». В последний день работы выставки ее неожиданно посетил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Как говорят художники, ставшие свидетелями его визита, присутствие владыки «освятило и логично завершило выставку». Митрополит Тихон выразил желание помочь псковским иконописцам и поддержал их не только духовно, но и материально - выделив средства на издание полноцветного качественного каталога.

Через года

Каталог выставки «Сретение» - важное событие в художественной жизни Пскова, не сиюминутное, а с прицелом на годы. В этом уверены участники презентации, собравшей иконописцев, мастеров, искусствоведов, работников музеев, простых горожан.

По словам Марии Дубровской, выставка стала ответом на внутренние запросы многих псковичей. Кто-то удивлялся тому, что экспозиция привлекла внимание людей, мол, тема специфическая, да и сезон не самый выигрышный - лето, интереснее ехать на дачу, чем идти в Дом ремесел. Однако факт остается фактом: выставка «зацепила» - и уникальностью, и хорошим методическим сопровождением, и вовлеченностью в нее энтузиастов своего дела (а энтузиазм, как известно, заразителен, и масками его не остановишь). 

Поэтому, вспоминает Мария, было ощущение, что это событие нельзя просто прожить, не оставив памяти по его завершению. «Каталог потребовал значительных усилий, - рассказывает она. - И с содержательной точки зрения, и с технологической. Был вопрос с созданием качественных фотографий. Однако все сложилось. Каталог выполнил свою функцию, он является историческим свидетельством. Мы направим экземпляры в библиотеку, в музей, им будут пользоваться в будущем».

Действительно, пройдет 20, 30, 50 лет, многое изменится к тому времени, но как бы не развивалось человечество, что написано пером/красками/резцом художника, топором не вырубишь. Алла Павлусенко выразила благодарность всем, без участия кого каталог бы не состоялся. Это и митрополит Тихон, и авторы статей (в их числе - искусствовед, кандидат культурологии  Ирина Языкова и Мария Дубровская, которая, кстати, выступила и в роли дизайнера каталога), и корректор Елена Максименко, и фотографы Егор Петухов, Вячеслав Рахман, Вера Румянцева, и, собственно, все участники выставки. Активно включившись в процесс, большая команда сумела сформировать каталог в рекордно короткие сроки.

Старший научный сотрудник отдела фондов Псковского музея-заповедника, хранитель, искусствовед Ирина Галицкая подчеркнула: «В каталоге, изданном по итогам выставки "Сретение", зафиксировано время. Это издание, а также каталоги, которые будут выпущены в дальнейшем, покажут процесс развития современного церковного искусства». По мысли специалиста, это очень важно для Пскова: «Когда говорят об убранстве церкви, кажется, что икона ни к чему не привязана, однако нельзя делать убранство церкви делать усредненным». В этом смысле выставка (и каталог), возможно, откроют дорогу для «храмовой живописи, адекватной красоте псковской церковной архитектуры».

 

Нельзя забывать и о просветительской компоненте, напомнил на презентации художник, мастер художественной резьбы по дереву Павел Егупец, чьи работы были представлены в экспозиции. Тот, кто не смог посетить выставку, получил шанс познакомиться с ней по качественному фотоизданию.

***

Люди, не знакомые с псковскими художниками, решили бы, что засим история выставки «Сретение» завершилась. Но, конечно же, это не так: процесс творчества бесконечен. Что же дальше? Во-первых, совсем скоро выйдет в свет каталог выставки «Собор церковного искусства», которая стала  органичным продолжением «Сретения», но объединила большее количество участников (эта выставка, кстати, еще продолжает свою работу в Палатах Постниковых - если вы еще не посетили ее, обязательно сделайте это!).

Во-вторых, мастера обсуждают перспективы создания Псковской гильдии иконописцев, открытие выставочной галереи-магазина, где любой житель и гость города сможет приобрести работы местных художников, работающих на ниве современного церковного искусства. Манит и мысль о создании некоего единого творческого пространства - мастерового, учебного, просветительского. Уже вызревают семена новых тематических выставок.

Верится, что у дружного сообщества, которое сумело в тяжелый COVIDный год подарить псковичам свет духовной поддержки, все получится!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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