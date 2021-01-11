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Продолжаются исследовательские работы в Псково-Печерском монастыре

Продолжаются исследовательские и противоаварийные работы в Псково-Печерском монастыре.

В частности, по объекту Лазаревская церковь (1800 год) произведены шурфы на фасаде здания с целью выявления скрытых дефектов и деформации. Об этом сообщается на официальной Инстаграм-странице АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», которая является исполнителем работ.



Фото здесь и далее: https://www.instagram.com/vozrozhdenie_pskov

Напомним, ранее сообщалось о том, что в церкви Николы Вратаря (1565 год) проходит замена колокольных балок.

АНО «Возрождение» ведет активную работу по реставрации и восстановлению культурного наследия в регионе. В частности, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году были заключены 23 договора по основным объектам культурного наследия на общую сумму более полумиллиарда рублей. Ведется укрепление склонов Псково-Печерского монастыря, подходит к завершению комплексное обследование Троицкого кафедрального собора, разработан проект противоаварийных мероприятий по ансамблю в Волышово – они начались и, планируется, что будут реализованы к февралю 2021 года.