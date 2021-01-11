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Принять участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» приглашают псковичей

С 11 января по 12 мая пройдет региональный этап конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проходит с 11 января по 12 мая.

К участию в конкурсе приглашаются педагоги всех типов образовательных организаций и воскресных школ.

Номинации конкурса в 2021 году:

За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации;

Лучшая дополнительная общеобразовательная программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;

Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», «Основы духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом);

Лучший образовательный издательский проект года.

Работы на региональный этап в электронном виде принимаются с 11 января по 31 марта. Подведение итогов пройдет с 1 апреля по 12 мая.

Все документы конкурса размещены на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви в разделе «Конкурсы» — «За нравственный подвиг учителя».

Форма для регистрации участников: http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/

Методическое сопровождение участников конкурса ведет Институт повышения квалификации работников образования Псковской области. Контактное лицо: Ольга Домионовна Лапицкая (кафедра методологии постдипломного педагогического образования, 8(8112) 66-92-45, e-mail: metodolog215@gmail.com).

По всем вопросам можно обращаться к региональному куратору конкурса – Ольге Владиславовне Дубик по телефону: 8-911-353-65-22 или по электронной почте: oroik-pskov@yandex.ru

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится РПЦ совместно с Министерством просвещения РФ при поддержке администрации президента РФ.