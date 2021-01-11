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Церковь / Партнеры и проекты

Чтобы душа не старела

08.02.2021 16:52|ПсковКомментариев: 1

Дети никогда не слушались взрослых, но зато всегда исправно им подражали. Действительно, когда вы в очередной раз поддержите беседу о том, что подрастающие школьники равнодушные и интернет-зависимые, задумайтесь: а может, дело вовсе не в детях? Может, взрослым стоит задуматься о том, как вернуть это поколение, и на собственном примере показать, что забота, взаимопомощь и искренность - понятия вне времени и пространства? Видя и понимая эту проблему, педагоги псковских воскресных школ немало времени уделяют воспитанию в детях важнейших человеческих качеств. И, судя по результатам, их усилия приносят плоды.

 

Фото: Вадим Боченков

Откопать чудо

У педагогов детской воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова «Радость» нет времени на сетования о нравах современной молодежи: успеть бы организовать мастер-классы для детворы, провести репетицию детского хора и встречу с интересными людьми, помочь ребятам с занятиями, в общий чат в соцсетях мультфильм или книгу для чтения выложить, обсудить с воспитанниками планы на праздники - впереди ведь Сретение, Благовещение, Преображение, Пасха... А как потеплеет - кто знает, может, и поездку куда-нибудь наметить! И все это - не просто так, для галочки, а по душевной потребности и осознанию своей миссии: не только от родителей, но и от педагогов воскресной школы во многом зависит, придет ли ребенок к Богу и останется ли он в храме, когда станет взрослее.

Многие ситуации, которые в обычной жизни показались бы мелочами, здесь умеют обратить в важные уроки. Вот, например, обронил ребенок телефон во время игры в снежки. Ищет - не найти. Номер не помнит, поэтому позвонить - не выход. Один скажет: «Ну вот, такой-сякой, не уследил за телефоном, сам виноват». А воспитатели не только телефон нашли, но и сумели обратить этот случай в настоящее чудо.

Рассказывает Наталья Затравкина: «Дети прониклись сочувствием и с искренней молитвой стали ходить в поисках мобильника по местам наших "боевых действий". Тут наша самая младшая ученица своим тоненьким, звонким голоском говорит: « Вы неправильно молитесь!!! Надо так: Николае чудотворче, моли Бога о нас! Помоги!»

Стоило детям последовать ее совету, как вдалеке заиграла мелодия. «Найти место, откуда исходил звук, удалось не сразу из-за толстого слоя снега, - вспоминает педагог. - Наконец, телефон "откопали". Все дети ликовали и благодарили Господа и Святителя Николая. Думаете не чудо? Чудо! Это как найти иголку в стоге сена, даже при помощи магнитика. Важно то, что нас объединяло – искренняя вера и желание помочь близкому!».

Подарить радость

Как же удается воспитателям воскресной школы привить детям христианские ценности? Конечно, как и учителя общеобразовательных школ, они ищут свой подход к каждому ребенку, а главное - никого не поучают, а мягко наставляют: кого - примером, кого - добрым словом, кого - вкусным пряником (без этого тоже никуда!). А еще рассказывают ребятам о примерах доброты, которая живет рядом с каждым в обычном дне. На минувшей неделе старший педагог Воскресной школы «Радость» Юлия Ермолаева совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» организовала Урок Добра.

Разговор шел о том, что такое старость. Как понять, что человек старый? Версий у ребят оказалось много. «Старый - это когда душа стареет, - рассуждает кто-то из ребят. - Бывает, и в 90 лет нельзя назвать человека старым, а случается, и в 30 лет - глубокий старик». А на вопрос, что же сделать, чтобы душа не старела, все хором начинают предлагать рецепты: любить друг друга, помогать друг другу, заботиться, вспоминать о своих родных нуждающихся во внимании людях не только в праздники, а каждый день.

«Мы поговорили с ребятами и родителями о том, как радовались люди в домах-интернатах, сделанным своими руками открыткам, - рассказали в фонде. - Как приятно получать весточки-видеоприветы. Как замечательно знать, что у тебя есть друзья! А потом мы записали целое выступление с очень добрыми песнями и улыбками и молебен в главном соборе города, проведенный специально для наших подопечных отцом Антонием Рехловым совместно с родителями, педагогами и воспитанниками Воскресной школы. Никакими словами не передать тепло, возникающее в душе, когда видишь как блестят глаза детей, как маленькими огоньками горят свечи в Храме, а священник с улыбкой говорит: «Мы молимся обо всех! И хочу, чтобы вы знали, что и о вас также! Мы с огромным удовольствием встретим вас у нас в гостях, и с радостью приедем к вам».

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Урок, полученный ребятами воскресной школы Троицкого собора, не прошел бесследно ни для кого из детей. Особенно он запомнился одной из учениц - Кристине Смоленской. Девочка отправилась со своими близкими в питомник «Шанс», где на сегодняшний день содержится 203 безнадзорных собаки. Семья Кристины отвезла животным вкусные подарки.

«Несмотря на то, что во многих школах и детских садах многие помогают кормом питомникам, брошенных собак и кошек, к сожалению, становится все больше, - говорит девочка. - Помимо корма, животным необходимы лекарства и средства на содержание».

Но словами беде не поможешь, поэтому воспитанница воскресной школы предложила своим друзьям по учебе продолжить делать добро. В ближайшее воскресенье ученики планируют собрать крупы, корм, средства для собак «Шанса». Не забудут и об угощении для людей, которые заботятся о четвероногих друзьях.

А на рабочей неделе сотрудники Троицкого собора отвезут все то, что будет собрано по инициативе детей, в питомник «Шанс». И значит, добро приумножится.

***

В этот непростой год сложно пришлось не только взрослым, но и детям, которые так же, как и мы, сидели на изоляции, работали (ведь учеба - это их труд) на дистанционке, некоторые успели и поболеть... Замечательно, что вопреки всем бедам на их пути встречаются люди, которые дают им возможность ощутить теплоту добра и учат, как подарить это тепло другим. Чтобы каждый день, задавая себе вопрос: «А что сегодня я сделал хорошего?», они могли искренне ответить: «Подарил радость и поддержку другому!».

Елена Никитина

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Региональное отделение благотворительного фонда «Старость в радость» помогает домам-интернатам для престарелых и инвалидов Псковской области. В его деятельности активно принимает участие служба «Милосердие Псков», созданная в прошлом году на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове.

+7 (8112) 61-06-16

Псков, ул.Гоголя 32

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Источник: Псковская Лента Новостей
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