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Материалы древней библиотеки задействуют при подготовке к реставрации Псково-Печерского монастыря

Фото: АНО «Возрождение»

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре выполняется комплекс работ по проектированию и разработке научной документации по реставрации и приспособлению существующих зданий и сооружений комплекса монастыря.

Работу осуществляются АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Впервые за долгие десятилетия к масштабным исследованиям подключена, как бесценный архивный ресурс, древнейшая библиотека Пскове-Печерского монастыря. Архивы предыдущих проектов, реставраций, явились бесценным подспорьем в исследованиях.