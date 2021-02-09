←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 09.02.2021 09:230 На колокольне Никольской церкви в Псково-Печерском монастыре заменены балки 13.02.2021 15:530 Исследователи выявили подтопления и просадки грунта в Псково-Печерском монастыре 13.02.2021 13:361 Материалы древней библиотеки задействуют при подготовке к реставрации Псково-Печерского монастыря 11.02.2021 18:390 Состояние Петровской башни Псково-Печерского монастыря исследуют специалисты 10.02.2021 16:210 В паломническую поездку в Никандрову пустынь приглашают псковичей 10.02.2021 13:530 Лазаревский храм в Печорах готовят к реставрации
Церковь / Партнеры и проекты

Исследователи выявили подтопления и просадки грунта в Псково-Печерском монастыре

13.02.2021 15:53|ПсковКомментариев: 0

Фото здесь и далее: Инстаграм-аккаунт АНО «Возрождение»

В Псково-Печерском монастыре силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» продолжаются инженерно-геологические изыскания.

Как сообщается на Инстаграм-странице организации, в результате исследований появляется информация о наличии опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые процессы, просадка грунта и пр.).

 

Эти данные, в свою очередь, дают возможность разработать рекомендации для принятия мер по ослаблению или предотвращению развития геологических процессов, способных привести к повреждению или разрушению объекта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
13.02.2021, 15:530 Исследователи выявили подтопления и просадки грунта в Псково-Печерском монастыре 13.02.2021, 13:361 Материалы древней библиотеки задействуют при подготовке к реставрации Псково-Печерского монастыря 11.02.2021, 22:090 Петроглифы XVII века обнаружены в Печорах. ФОТО 11.02.2021, 18:390 Состояние Петровской башни Псково-Печерского монастыря исследуют специалисты
11.02.2021, 14:140 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 10.02.2021, 22:330 Празднование юбилея Александра Невского наполнит новыми смыслами День России - митрополит Тихон 10.02.2021, 19:150 Посвященный празднованию 800-летия князя Александра Невского сайт появился в России 10.02.2021, 16:210 В паломническую поездку в Никандрову пустынь приглашают псковичей
10.02.2021, 13:530 Лазаревский храм в Печорах готовят к реставрации 10.02.2021, 13:100 На разговор о современном церковном искусстве приглашают псковичей 09.02.2021, 16:200 Молитвенник за Псковщину 09.02.2021, 09:230 На колокольне Никольской церкви в Псково-Печерском монастыре заменены балки
09.02.2021, 08:360 Специалисты по лазерному сканированию продолжают работу в Псково-Печерском монастыре 08.02.2021, 19:070 В мае в Пскове пройдут XII Международные Александро-Невские чтения 08.02.2021, 16:521 Чтобы душа не старела 07.02.2021, 21:170 Сбор материалов для канонизации старца Иоанна (Крестьянкина) начался в Псково-Печерском монастыре
07.02.2021, 09:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 06.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 05.02.2021, 21:340 В Псково-Печерском монастыре почтили память архимандрита Иоанна (Крестьянкина). ФОТО 05.02.2021, 13:320 Как звучит собор Рождества Иоанна Предтечи: лекция-концерт. ВИДЕО
05.02.2021, 12:591 Заупокойную литию отслужили в Печорах в день памяти старца Иоанна Крестьянкина 05.02.2021, 12:060 Вышла в свет новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 05.02.2021, 11:330 В Псково-Печерский монастырь вернулись похищенные фашистами иконы 05.02.2021, 09:440 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО
04.02.2021, 09:150 Иноческое житие псковского воеводы станет темой Александро-Невских бесед 04.02.2021, 07:020 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 03.02.2021, 23:190 Вблизи Псково-Печерского монастыря продолжаются инженерно-геологические изыскания 03.02.2021, 16:500 Стало известно расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» в феврале-марте
03.02.2021, 12:450 В Печорах пройдут мероприятия, посвященные памяти старца Иоанна Крестьянкина 03.02.2021, 12:231 Похищенные фашистами уникальные иконы вернутся в Псково-Печерский монастырь 5 февраля 03.02.2021, 11:440 В России начала работу горячая линия церковной социальной помощи 01.02.2021, 22:320 Презентация каталога выставки «Собор церковного искусства Пскова» прошла во Дворе Постникова
31.01.2021, 10:050 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 30.01.2021, 20:030 Прием заявок на лучший проект мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» начнется 1 февраля 30.01.2021, 17:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 29.01.2021, 15:030 Жизнь большой семьи: приход псковского храма святых Жен Мироносиц
29.01.2021, 09:100 Принять участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» приглашают псковичей 28.01.2021, 09:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 28.01.2021, 09:150 На Печерском подворье расскажут о святынях храма Успения с Пароменья 27.01.2021, 09:381 Митрополит Тихон принял участие в совещании по подготовке празднования 800-летия Александра Невского
27.01.2021, 09:180 В Пскове продолжаются пасхальные конкурсы для юных литераторов и художников 26.01.2021, 12:221 В поездку на родину трех святых приглашают псковичей 26.01.2021, 11:120 В Пскове подведены итоги конкурса «Приветливое сияние Рождества» 26.01.2021, 08:500 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в четверг в онлайн-формате
25.01.2021, 22:120 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 24.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 23.01.2021, 18:450 Продолжаются исследовательские работы в Псково-Печерском монастыре 23.01.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение. ВИДЕО
22.01.2021, 22:370 Об истории возвращения на Родину икон, похищенных фашистами из Печор, рассказали на Первом канале 22.01.2021, 13:110 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 20.01.2021, 15:110 Скончался духовник Спасо-Казанского монастыря города Острова 20.01.2021, 09:200 От храмов - людям: как Псковская епархия помогает региону в борьбе с коронавирусом
19.01.2021, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Крещение Господне. ВИДЕО 19.01.2021, 09:000 Православные верующие празднуют сегодня Крещение Господне 18.01.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Крещение. ВИДЕО 18.01.2021, 16:210 Псковский, иконописный, первый
18.01.2021, 10:210 Псковский кинотеатр вновь покажет фильм о жизни афонского монастыря 18.01.2021, 09:541 Все о Крещении: смысл праздника, традиции и как его отметят в Пскове 18.01.2021, 09:002 Вера и вода: псковский священник рассказал о самых важных смыслах Крещения 17.01.2021, 14:320 Псковские храмы готовятся к празднику Крещения
17.01.2021, 13:471 Митрополит Тихон вручил 20 сестрам милосердия сертификаты об обучении по программе ухода за больными 17.01.2021, 13:041 Около 15 тысяч тестов на антитела к COVID-19 передал митрополит Тихон администрации Псковской области 17.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Воскресная литургия. ВИДЕО 16.01.2021, 19:570 Как звучит Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря: лекция-концерт. ВИДЕО
16.01.2021, 18:110 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 16.01.2021, 12:343 Скончался старейший священник Псковской епархии 15.01.2021, 16:520 Освящение воды организуют на Крещение в храме Александра Невского 13.01.2021, 09:110 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
12.01.2021, 22:380 Служба «Милосердие Псков» поздравила с Рождеством бездомных 12.01.2021, 14:460 Уникальный фильм о жизни афонского монастыря вновь покажут в Печорах 11.01.2021, 17:110 Лекция о святынях храма Рождества Иоанна Предтечи состоится 11 января 11.01.2021, 16:370 Рождественская сказка: жители и гости Печор поделились впечатлениями от праздника
11.01.2021, 12:240 Истории Псково-Печерского монастыря посвятят Александро-Невские чтения 11.01.2021, 08:234 Продолжаются противоаварийные работы в Псково-Печерском монастыре 10.01.2021, 21:5012 Теленку, родившемуся в Псково-Печерском монастыре под Рождество, просят придумать имя 10.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru