Церковь / Партнеры и проекты

Исследователи выявили подтопления и просадки грунта в Псково-Печерском монастыре

Фото здесь и далее: Инстаграм-аккаунт АНО «Возрождение»

В Псково-Печерском монастыре силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» продолжаются инженерно-геологические изыскания.

Как сообщается на Инстаграм-странице организации, в результате исследований появляется информация о наличии опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые процессы, просадка грунта и пр.).

Эти данные, в свою очередь, дают возможность разработать рекомендации для принятия мер по ослаблению или предотвращению развития геологических процессов, способных привести к повреждению или разрушению объекта.