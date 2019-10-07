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Елизавета Барышникова: Псковская областная филармония начала зарабатывать

Псковская областная филармония начала зарабатывать. Об этом сегодня, 18 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«За последний год мы сделали серьезный прорыв в экономическом плане, мы наращиваем финансовую мощь», - подчеркнула Елизавета Барышникова.

По словам директора областной филармонии, тот финансовый план учреждения, который был установлен в начале года, превышен на серьезную сумму.

Елизавета Барышникова уверена, что филармония «делает качественный продукт и приносит существенный заработок».

«Важно, чтобы заработанные суммы шли на наше развитие», - считает директор культурного учреждения.