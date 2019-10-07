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Александр Либ остается в Псковской филармонии в качестве солиста-вокалиста

Заслуженный артист России Александр Либ покидает должность руководителя ансамбля русской музыки «Псков», но остается в Псковской областной филармонии в качестве солиста-вокалиста.

Об этом сегодня, 18 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«Ансамбль русской музыки «Псков» - это коллектив, который должен покорять своей самобытностью и аутентичностью», - отметила спикер.

Елизавета Барышникова считает, что в коллектив необходимо внести новое звучание, развивать его, а для этого нужно привлекать новых творческих людей.

«В ближайшее время этим займемся», - заявила директор филармонии.