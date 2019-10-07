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Митрополит Тихон намерен заняться спасением псковских храмов, включенных в список ЮНЕСКО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обещал принять все необходимые меры для поддержания псковских храмов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Интерфакс.

«Разное состояние у этих храмов. Где-то состояние хорошее, а где-то требует спешных мер. Сейчас мы этим конкретно будем заниматься», - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

Митрополит обещал не допустить исчезновения памятников архитектуры и истории, а также обратил особое внимание на состояние Снетогорского монастыря, собор которого тоже попал в список.

«Не допустим, будем этим заниматься - так же, как и склоном Снетогорского монастыря, который тоже рушится в реку Великую. Это обрушение, если, не дай Бог, случится, это будет трагедия настоящая, потому что это понесет за собой разрушение храма, знаменитого храма-памятника с фресками XIII века», - рассказал митрополит.

Он отметил, что Псковская епархия получает помощь и специалистами, и государственным финансированием.