Митрополит Тихон намерен заняться спасением псковских храмов, включенных в список ЮНЕСКО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обещал принять все необходимые меры для поддержания псковских храмов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Интерфакс.
«Разное состояние у этих храмов. Где-то состояние хорошее, а где-то требует спешных мер. Сейчас мы этим конкретно будем заниматься», - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Москве.
Митрополит обещал не допустить исчезновения памятников архитектуры и истории, а также обратил особое внимание на состояние Снетогорского монастыря, собор которого тоже попал в список.
Он отметил, что Псковская епархия получает помощь и специалистами, и государственным финансированием.