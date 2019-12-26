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«Эта земля уникальна»: митрополит Тихон принял участие в сюжете «Вестей недели» о Псковской области. ВИДЕО

Один из сюжетов воскресного выпуска «Вестей недели» был посвящен Псковской области и территориальным претензиям Эстонии на земли двух российских регионов.

Корреспондент «Вестей» побывал в Пскове, Печорах, Изборске, деревне Сигово, стал гостем страусиной фермы и усадьбы «Дивные звоны». Предметом его внимания стали самые яркие моменты псковской истории, а также своеобразие местной культуры как исконно русской, православной.

Свое отношение к претензиям Эстонии, высказанным недавно в рамках празднования 100-летия Тартуского мирного договора, озвучили профессор, доктор исторических наук, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, журналист и писатель Армен Гаспарян, а также простые жители Псковского региона.

Принимая съемочную группу «Вестей недели» в Псково-Печерском монастыре, митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил: «Псковская земля, конечно, уникальна. Но она и запущена, скажем честно. Сейчас Правительство, руководство страны начинают особое внимание уделять нашему региону... У нас нет промышленности здесь, нет большого сельского хозяйства, но это великое достояние нашей страны, и конечно, то, что сейчас начинаются программы по благоустройству западных русских земель - очень важно не только для тех, кто живет здесь, но и для всей России».