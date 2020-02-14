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Проповедь митрополита Псковского и Порховского Тихона в Прощеное воскресенье. ВИДЕО

В Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Алексий (Годлевский), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, с соборным духовенством; протоиерей Петр Кольцов; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Песнопения Литургии исполнил хор под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По окончании божественной литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом (видео предоставлено пресс-службой Псковской епархии).