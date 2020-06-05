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Митрополит Тихон провел онлайн-встречу с выпускниками Сретенской семинарии. ВИДЕО

В праздник Владимирской иконы Божией Матери и традиционный выпускной день в Сретенской духовной семинарии, 3 июня, по просьбам выпускников состоялась их встреча с бывшим многолетним ректором СДС митрополитом Тихоном.

В беседе, которая в связи с эпидемией проводилась в формате видеоконференции, приняли участие более 160 выпускников, среди которых было два выпускника-архиерея – ректор СПбДА епископ Петергофский Силуан и епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.

Как отмечается на портале «Православие.ру», встреча прошла в очень теплой братской обстановке. Обсуждались и пастырские, и злободневные вопросы: эпидемия коронавируса, богослужение в храмах, круг чтения пастыря, создание приходской общины, главные духовные задачи священника, материальное положение священнической семьи, хозяйственная деятельность прихода и многое другое. Обсуждали и изменение руководства СДС, и новые направления в работе этой духовной школы.