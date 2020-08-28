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Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери

Успение Пресвятой Богородицы. Северная ветвь подкупольного креста, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь; XII в.

День Успения Божией Матери в народе принято называть Богородичной Пасхой - в этом именовании заложено глубокое понимание и почитание одного из важнейших для Русской Православной Церкви праздников. Чем значим этот день для любого верующего человека, какую роль сыграла Богоматерь в истории Пскова и почему именно в конце августа на Руси начиналась свадебная пора, - об этом и многом другом мы расспросили псковских священнослужителей.

За ны молящися

Храм Успения с Пароменья в Пскове

Слово «Успение» в переводе с древнерусского означает, в первую очередь, «засыпание». Таким образом, говоря об одноименном празднике, Церковь подразумевает не смерть, а именно сон. Как объясняет настоятель псковского храма Успения с Пароменья священник Алексей Воронюк, язык сохранил нам глубокий богословский смысл этого события: человек после того, как оканчивает земной путь, засыпает и, подобно Божией матери, будет встречать Второе пришествие. Участи этой не избежит никто из смертных, как не избежала та, что родила Христа.

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«Считается в народе, что Царица Небесная помогает своим заступничеством православным христианам, - рассказывает отец Алексей. - Конечно, каждый из нас осознает, что ему не миновать последнего дня: если уж Божия матерь прошла этими вратами, вратами смерти, то и нам этого не избежать. Но верующий человек надеется, что ее молитвами и помощью этот момент не будет для него страшным, ужасным. Мне кажется, в этом понимании отражено внутреннее отношение русского человека к смерти. Не презрение, а принятие естественного хода вещей».

Чем же так значим для русского человека образ пресвятой Богородицы? По словам клирика Троицкого собора иеромонаха Анастасия (Байкова), Богородица «достигла предельной возможной для человека святости». В молитвах ее прославляют как «честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим»: в своей святости она превзошла даже величайших ангелов.

«Так произошло потому, что Богородица за всю свою жизнь ни разу ничем сознательно не согрешила - ни делом, ни словом, ни мыслью против Бога ни в чем не пошла, - объясняет отец Анастасий. - Такой чистоты и святости никто из людей не достиг. Величайшие люди человечества не могут сравниться с этой скромной женщиной, которая жила две тысячи лет назад. Когда она стала нашей Небесной Заступницей, ее величие раскрылось во всей полноте. Истории известно огромное количество случаев, когда Богородица действительно оказывала помощь - и странам, и городам, и отдельным людям. Это происходит по сей день: я лично знаком с людьми, которые пережили подобные откровения. Это не миф или предания старины глубокой - это реальность. Богородица молится Богу, переживает за всех нас, просит, чтобы Он нам помогал».

Не оставлю места сего

Для храма, в котором настоятельствует отец Алексей, Успение - престольный праздник (к слову, в Пскове три Успенских церкви - с Пароменья (Пароменская ул., 4), с Полонища (Георгиевская ул., 3а) и в Бутырках (Красноармейская наб., 47). А значит, его будут отмечать с особенной торжественностью и почитанием.

В этом году, правда, на празднование неизбежно накладывает отпечаток непростая эпидемиологическая ситуация. Как говорит священник, после традиционной Божественной литургии состоится обход с плащаницей вокруг храма с участием прихожан. Не более: «учитывая требования Роспотребнадзора, чтобы людей не подвергать необоснованному риску, мы воздержимся от массовых мероприятий», - подчеркивает настоятель храма Успения с Пароменья.

Чин Погребения, который тесно связан с празднованием Успения, в одном из крупнейших храмов Завеличья пройдет спустя два дня, 30 августа, исходя из давней традиции Псково-Печерского монастыря. В приходской практике чин Погребения может совершаться накануне праздника Успения, либо на праздничном всенощном бдении; либо в один из ближайших дней периода попразднства, предпочтительнее и символически - на третий день после Успения: такова была практика в Гефсиманском скиту.

Престольным является праздник Успения и для Псково-Печерского монастыря. Из года в год в конце августа в обители собирались тысячи верующих, чтобы принять участие в крестном ходе, который совершается с чудотворным образом Успения Божией Матери вокруг монастыря. В прошлом году это событие объединило более 8 тысяч православных. В числе гостей праздника обитель принимала митрополита Волоколамского, викария патриарха Московского и всея Руси Илариона, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

В этом году традиционный крестный ход отменен: в последние дни в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители: четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами COVID-19 изолированы в монастыре.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения будут проходить в обычном режиме за исключением того, что все они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом, с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников будет совершаться только общая исповедь. В обители будет организована прямая видеотрансляция праздничных богослужений, которые можно будет посмотреть на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.

Чудный лик

Один из главных символов почитаемого праздника в знаменитом монастыре - икона Успения Божией матери (старая), которая явилась в пещере обители в 1472 году. Она написана без изложения по ее краям важнейших событий из жизни Пресвятой Богородицы. Господь, держащий в левой руке Душу Богородицы, окружен архангельским чином (четыре фигуры), над головой Его парит херувим, Богородице предстоят апостолы Христовы.

Внизу изображен нечестивец, дерзающий столкнуть одр, на котором покоится Божия Матерь и ангел, поражающий его мечом. По определению художника и иконописца Н. А. Мартынова, посетившего в 1867 году Псково-Печерский монастырь и лично ее осмотревшего, написание этой иконы может быть отнесено к концу XI – началу XII века.

В 1581 году чудотворная икона Успения была выставлена по повелению Божией Матери на монастырскую ограду во время осады обители воинами польского короля Стефана Батория.

И тогда некоему юноше Иулиану явилась во сне Матерь Божия и сказала так: «Встань и скажи инокам и всем людям, чтобы они шли к проломному месту и, не переставая, пели молебны пред образом Пречистой Богородицы, чтобы не оставляли они надежды на своего Господа и на Ту, которая родила Его, чтобы люди постоянно были вооружены и стояли крепко, а ты будешь убит. Я же не оставлю места сего и не предам его в руки врагов». Также Пресвятая Матерь Божия дала ему три монеты (сребреницы) на его потребности, так как этот юноша не имел ни обуви, пи платья нижнего. Встав, юноша поспешил прямо к иконе Божией Матери и, помолясь пред Нею с горькими слезами, рассказал всем бывшее ему явление. В то же самое время были многие подобные явления некоторым монахам и другим духовным лицам: иные видели одного из святых мужей, как рассказал старец Спиридон Иоанникиев о преподобном Варлааме Хутынском, а иные, не видя никого, слышали голос, взывавший к ним: «Не ужасайтесь, но, как добрые воины Христовы, подвизайтесь за Дом Пречистыя Богородицы!» Каждый раз встречая у сих мест и пред иконой Успения Пресвятой Богородицы соборных старцев в священных облачениях на молебном пении, с кадильным курением, возносящих горячие мольбы свои к Пречистой, и мужественный отпор со стороны вооруженных иноков и стрельцов,– каждый раз принуждены были со срамом оставлять безуспешные свои попытки.

Чудесная защита Печерской обители изумила тогда всех врагов, не только стоявших под монастырем, но и осаждавших Псков. В польском дневнике похода Стефана Батория на Россию при осаде Пскова под 16-м ноября 1581 года, пишется: «Борнемиссе с венгерцами, Фаренсбеку с немцами не везет в Печерах. Пробьют брешь в стене,– подойдут к ней,– да и остановятся,– далее идти не могут. Все удивляются, от чего это происходит! Одни говорят, что это колдовство со стороны русских,– другие, что место свято. Уже второй приступ не удается! Эти монахи творят чудеса храбрости».

«Пресвятая Богородица своими молитвами и любовью объяла все человечество. Действительно, очень много чудес по ее заступничеству происходит и с нашей страной, и с отдельными людьми до сих пор, - рассказывает нам иеромонах Анастасий (Байков). - Но чтобы эту помощь получать, конечно, надо наладить благочестивый христианский образ жизни. Господь дал человеку свободу – жить с Богом или без Бога. Когда человек добровольно пускает Бога в свою жизнь, открывается Ему через веру, ищет общения с Ним, стремится к жизни по Правде Божьей, тогда Господь и Пресвятая Богородица получают возможность больше ему помогать, тогда начинаются настоящие чудеса».

Успенские обычаи

По словам отца Анастасия, главное, что нужно сделать на праздник, - это прийти в храм, помолиться на службе, исповедаться и причаститься. «Если главный праздник, посвященный Христу, - это Пасха, Воскресение Господне, то главный праздник, посвященный Богородице, - это Успение, день ее Преставления. Вроде бы событие грустное - смерть, мы расстаемся с человеком, но на самом деле мы радуемся тому, что после Успения Богородица стала Небесной Заступницей всего человечества».

В Троицком соборе, клириком которого является отец Анастасий, в день Успения будут совершаться две Божественные Литургии – в 7:00 и 10:00 часов утра. Служба будет совершаться в храме: внутри достаточно места для того, чтобы разместить верующих с соблюдением социальной дистанции.

Еще несколько традиций праздника связаны с окончанием Успенского поста (кстати, это единственный пост, посвященный Божьей Матери). Так, после 28 августа верующим можно разговляться и вкушать скоромное. В течение Успенского поста отмечают три праздника, называемые Спасами. Первый — Медовый — отмечают в начале поста 14 августа. На Яблочный Спас, 19 августа, освящают яблоки. Ещё один Спас отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Он называется Ореховым из-за того, что в эти дни начинали собирать урожай орехов. Тогда же освящали и зёрна нового урожая, поэтому праздник имеет ещё одно название — Хлебный Спас.

Наши предки к 28 августа обычно заканчивали жатву. При этом был особый обряд: последний сноп празднично наряжали, пели песни и приносили его в деревню. Также многие колосья освящали в церкви, потом мололи и пекли пироги. После этого устраивали посиделки, на которые звали соседей и родственников.

С окончанием Успенского поста начиналась и пора свадеб. Родители девушек принимали сватов и планировали свадьбу, которую обычно играли на Покров, 14 октября.

Эти традиции живы на Псковской земле по сей день. Интересно, что в воскресенье, 30 августа, в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы пройдет венчание. Впервые за сто лет!

«Ее Успение явилось вратами, сквозь которые хлынул в мир свет славы безвестной дотоле жизни. И свет этот освятил путь в Царство Небесное всем земнородным», - так говорил в одной из своих проповедей старец Псково-Печерского монастыря отец Иоанн Крестьянкин.

И сегодня, в дни испытаний «моровым поветрием», Богородица, как встарь, является светлым образом для миллионов людей, возносящих к Ней молитву: «Облегчи, возстави и помилуй, премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и не презри слез и воздыхания нашего, и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся, обретше Тя помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, надеждо наша»...

* «Тёплая Заступница мира холодного» - так характеризовал Богородицу М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Молитва (Я, Матерь Божия)».

Елена Никитина