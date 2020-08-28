←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 28.08.2020 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери 28.08.2020 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери 26.08.2020 12:570 От сердца к сердцу: иконописец Александр Драчев 14.07.2020 17:000 Окна в горний мир: псковский художник Аркадий Филинов 20.06.2020 16:220 В поиске смыслов: псковский иконописец Николай Блохин 19.06.2020 16:050 Вышла в свет серия видеорассказов о монахах Псково-Печерской обители
Церковь / Из первых уст

Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери

28.08.2020 12:20|ПсковКомментариев: 0

Успение Пресвятой Богородицы. Северная ветвь подкупольного креста, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь; XII в.

День Успения Божией Матери в народе принято называть Богородичной Пасхой - в этом именовании заложено глубокое понимание и почитание одного из важнейших для Русской Православной Церкви праздников. Чем значим этот день для любого верующего человека, какую роль сыграла Богоматерь в истории Пскова и почему именно в конце августа на Руси начиналась свадебная пора, - об этом и многом другом мы расспросили псковских священнослужителей.

За ны молящися

Храм Успения с Пароменья в Пскове

Слово «Успение» в переводе с древнерусского означает, в первую очередь, «засыпание». Таким образом, говоря об одноименном празднике, Церковь подразумевает не смерть, а именно сон. Как объясняет настоятель псковского храма Успения с Пароменья священник Алексей Воронюк, язык сохранил нам глубокий богословский смысл этого события: человек после того, как оканчивает земной путь, засыпает и, подобно Божией матери, будет встречать Второе пришествие. Участи этой не избежит никто из смертных, как не избежала та, что родила Христа.

Смотрите также
17.08.2020 14:353 В церкви святой Троицы в Мелетово обвалился карниз. ВИДЕО

«Считается в народе, что Царица Небесная помогает своим заступничеством православным христианам, - рассказывает отец Алексей. - Конечно, каждый из нас осознает, что ему не миновать последнего дня: если уж Божия матерь прошла этими вратами, вратами смерти, то и нам этого не избежать. Но верующий человек надеется, что ее молитвами и помощью этот момент не будет для него страшным, ужасным. Мне кажется, в этом понимании отражено внутреннее отношение русского человека к смерти. Не презрение, а принятие естественного хода вещей».

Чем же так значим для русского человека образ пресвятой Богородицы? По словам клирика Троицкого собора иеромонаха Анастасия (Байкова), Богородица «достигла предельной возможной для человека святости». В молитвах ее прославляют как «честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим»: в своей святости она превзошла даже величайших ангелов.

«Так произошло потому, что Богородица за всю свою жизнь ни разу ничем сознательно не согрешила - ни делом, ни словом, ни мыслью против Бога ни в чем не пошла, - объясняет отец Анастасий. - Такой чистоты и святости никто из людей не достиг. Величайшие люди человечества не могут сравниться с этой скромной женщиной, которая жила две тысячи лет назад. Когда она стала нашей Небесной Заступницей, ее величие раскрылось во всей полноте. Истории известно огромное количество случаев, когда Богородица действительно оказывала помощь - и странам, и городам, и отдельным людям. Это происходит по сей день: я лично знаком с людьми, которые пережили подобные откровения. Это не миф или предания старины глубокой - это реальность. Богородица молится Богу, переживает за всех нас, просит, чтобы Он нам помогал».

Не оставлю места сего

Для храма, в котором настоятельствует отец Алексей, Успение - престольный праздник (к слову, в Пскове три Успенских церкви - с Пароменья (Пароменская ул., 4), с Полонища (Георгиевская ул., 3а) и в Бутырках (Красноармейская наб., 47). А значит, его будут отмечать с особенной торжественностью и почитанием.

В этом году, правда, на празднование неизбежно накладывает отпечаток непростая эпидемиологическая ситуация. Как говорит священник, после традиционной Божественной литургии состоится обход с плащаницей вокруг храма с участием прихожан. Не более: «учитывая требования Роспотребнадзора, чтобы людей не подвергать необоснованному риску, мы воздержимся от массовых мероприятий», - подчеркивает настоятель храма Успения с Пароменья.

Чин Погребения, который тесно связан с празднованием Успения, в одном из крупнейших храмов Завеличья пройдет спустя два дня, 30 августа, исходя из давней традиции Псково-Печерского монастыря. В приходской практике чин Погребения может совершаться накануне праздника Успения, либо на праздничном всенощном бдении; либо в один из ближайших дней периода попразднства, предпочтительнее и символически - на третий день после Успения: такова была практика в Гефсиманском скиту.

Престольным является праздник Успения и для Псково-Печерского монастыря. Из года в год в конце августа в обители собирались тысячи верующих, чтобы принять участие в крестном ходе, который совершается с чудотворным образом Успения Божией Матери вокруг монастыря. В прошлом году это событие объединило более 8 тысяч православных. В числе гостей праздника обитель принимала митрополита Волоколамского, викария патриарха Московского и всея Руси Илариона, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака

Смотрите также
28.08.2019 11:560 Крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря начался при большом скоплении паломников. ВИДЕО

В этом году традиционный крестный ход отменен: в последние дни в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители: четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами COVID-19 изолированы в монастыре.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения будут проходить в обычном режиме за исключением того, что все они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом, с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников будет совершаться только общая исповедь. В обители будет организована прямая видеотрансляция праздничных богослужений, которые можно будет посмотреть на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.

Чудный лик

Один из главных символов почитаемого праздника в знаменитом монастыре - икона Успения Божией матери (старая), которая явилась в пещере обители в 1472 году. Она написана без изложения по ее краям важнейших событий из жизни Пресвятой Богородицы. Господь, держащий в левой руке Душу Богородицы, окружен архангельским чином (четыре фигуры), над головой Его парит херувим, Богородице предстоят апостолы Христовы.

Внизу изображен нечестивец, дерзающий столкнуть одр, на котором покоится Божия Матерь и ангел, поражающий его мечом. По определению художника и иконописца Н. А. Мартынова, посетившего в 1867 году Псково-Печерский монастырь и лично ее осмотревшего, написание этой иконы может быть отнесено к концу XI – началу XII века.

В 1581 году чудотворная икона Успения была выставлена по повелению Божией Матери на монастырскую ограду во время осады обители воинами польского короля Стефана Батория.

И тогда некоему юноше Иулиану явилась во сне Матерь Божия и сказала так: «Встань и скажи инокам и всем людям, чтобы они шли к проломному месту и, не переставая, пели молебны пред образом Пречистой Богородицы, чтобы не оставляли они надежды на своего Господа и на Ту, которая родила Его, чтобы люди постоянно были вооружены и стояли крепко, а ты будешь убит. Я же не оставлю места сего и не предам его в руки врагов». Также Пресвятая Матерь Божия дала ему три монеты (сребреницы) на его потребности, так как этот юноша не имел ни обуви, пи платья нижнего. Встав, юноша поспешил прямо к иконе Божией Матери и, помолясь пред Нею с горькими слезами, рассказал всем бывшее ему явление. В то же самое время были многие подобные явления некоторым монахам и другим духовным лицам: иные видели одного из святых мужей, как рассказал старец Спиридон Иоанникиев о преподобном Варлааме Хутынском, а иные, не видя никого, слышали голос, взывавший к ним: «Не ужасайтесь, но, как добрые воины Христовы, подвизайтесь за Дом Пречистыя Богородицы!» Каждый раз встречая у сих мест и пред иконой Успения Пресвятой Богородицы соборных старцев в священных облачениях на молебном пении, с кадильным курением, возносящих горячие мольбы свои к Пречистой, и мужественный отпор со стороны вооруженных иноков и стрельцов,– каждый раз принуждены были со срамом оставлять безуспешные свои попытки.

Чудесная защита Печерской обители изумила тогда всех врагов, не только стоявших под монастырем, но и осаждавших Псков. В польском дневнике похода Стефана Батория на Россию при осаде Пскова под 16-м ноября 1581 года, пишется: «Борнемиссе с венгерцами, Фаренсбеку с немцами не везет в Печерах. Пробьют брешь в стене,– подойдут к ней,– да и остановятся,– далее идти не могут. Все удивляются, от чего это происходит! Одни говорят, что это колдовство со стороны русских,– другие, что место свято. Уже второй приступ не удается! Эти монахи творят чудеса храбрости».

«Пресвятая Богородица своими молитвами и любовью объяла все человечество. Действительно, очень много чудес по ее заступничеству происходит и с нашей страной, и с отдельными людьми до сих пор, - рассказывает нам иеромонах Анастасий (Байков). - Но чтобы эту помощь получать, конечно, надо наладить благочестивый христианский образ жизни. Господь дал человеку свободу – жить с Богом или без Бога. Когда человек добровольно пускает Бога в свою жизнь, открывается Ему через веру, ищет общения с Ним, стремится к жизни по Правде Божьей, тогда Господь и Пресвятая Богородица получают возможность больше ему помогать, тогда начинаются настоящие чудеса».

Успенские обычаи

По словам отца Анастасия, главное, что нужно сделать на праздник, - это прийти в храм, помолиться на службе, исповедаться и причаститься. «Если главный праздник, посвященный Христу, - это Пасха, Воскресение Господне, то главный праздник, посвященный Богородице, - это Успение, день ее Преставления. Вроде бы событие грустное - смерть, мы расстаемся с человеком, но на самом деле мы радуемся тому, что после Успения Богородица стала Небесной Заступницей всего человечества».

В Троицком соборе, клириком которого является отец Анастасий, в день Успения будут совершаться две Божественные Литургии – в 7:00 и 10:00 часов утра. Служба будет совершаться в храме: внутри достаточно места для того, чтобы разместить верующих с соблюдением социальной дистанции.

Еще несколько традиций праздника связаны с окончанием Успенского поста (кстати, это единственный пост, посвященный Божьей Матери). Так, после 28 августа верующим можно разговляться и вкушать скоромное. В течение Успенского поста отмечают три праздника, называемые Спасами. Первый — Медовый — отмечают в начале поста 14 августа. На Яблочный Спас, 19 августа, освящают яблоки. Ещё один Спас отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Он называется Ореховым из-за того, что в эти дни начинали собирать урожай орехов. Тогда же освящали и зёрна нового урожая, поэтому праздник имеет ещё одно название — Хлебный Спас.

Наши предки к 28 августа обычно заканчивали жатву. При этом был особый обряд: последний сноп празднично наряжали, пели песни и приносили его в деревню. Также многие колосья освящали в церкви, потом мололи и пекли пироги. После этого устраивали посиделки, на которые звали соседей и родственников.

С окончанием Успенского поста начиналась и пора свадеб. Родители девушек принимали сватов и планировали свадьбу, которую обычно играли на Покров, 14 октября.

Эти традиции живы на Псковской земле по сей день. Интересно, что в воскресенье, 30 августа, в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы пройдет венчание. Впервые за сто лет!

«Ее Успение явилось вратами, сквозь которые хлынул в мир свет славы безвестной дотоле жизни. И свет этот освятил путь в Царство Небесное всем земнородным», - так говорил в одной из своих проповедей старец Псково-Печерского монастыря отец Иоанн Крестьянкин.

И сегодня, в дни испытаний «моровым поветрием», Богородица, как встарь, является светлым образом для миллионов людей, возносящих к Ней молитву: «Облегчи, возстави и помилуй, премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и не презри слез и воздыхания нашего, и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся, обретше Тя помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, надеждо наша»...

* «Тёплая Заступница мира холодного» - так характеризовал Богородицу М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Молитва (Я, Матерь Божия)».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
28.08.2020, 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери 28.08.2020, 09:590 Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 07:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 27.08.2020, 17:301 Началась видеотрансляция Всенощного бдения в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря
27.08.2020, 11:270 Историко-археологическое наследие Псковской области изучают студенты московских вузов 27.08.2020, 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове 27.08.2020, 09:110 Видеотрансляция праздничной литургии из Псково-Печерского монастыря состоится 28 августа 26.08.2020, 19:310 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
26.08.2020, 12:570 От сердца к сердцу: иконописец Александр Драчев 26.08.2020, 11:473 Домик милосердия открылся в Пскове. ФОТО 26.08.2020, 11:060 Воспитанник митрополита Тихона стал наместником Сретенского монастыря 25.08.2020, 16:510 Омскому пехотному полку посвятят беседы в храме Александра Невского
25.08.2020, 14:180 Более 33 млн рублей привлекла Псковская епархия на покупку средств защиты для псковского COVID-центра 24.08.2020, 16:280 Выставка современной иконописи откроется для псковичей в октябре 20.08.2020, 09:010 Священники, монахи и миряне рассказали о святынях Псковщины на английском языке. ВИДЕО 19.08.2020, 07:430 Преображение Господне отмечают православные 19 августа
18.08.2020, 22:020 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не ведет прием 18.08.2020, 21:521 Традиционный крестный ход на Успение отменяется в Псково-Печерском монастыре 18.08.2020, 21:500 Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с диагнозом COVID-19 14.08.2020, 09:030 У православных наступил Успенский пост
13.08.2020, 14:155 Фотофакт: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря 13.08.2020, 10:330 Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии 11.08.2020, 18:031 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 16:574 Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове
11.08.2020, 14:390 Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли 11.08.2020, 13:370 Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ 10.08.2020, 21:206 В Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом 10.08.2020, 15:241 Бесплатными ужинами кормят православные волонтеры бездомных в Пскове
10.08.2020, 10:510 Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего. ФОТО 08.08.2020, 11:340 Лучшие студенты российских художественных вузов выехали на пленэр в Псково-Печерский монастырь. ФОТО 07.08.2020, 16:330 Печерскому старцу Агапию посвящена очередная серия проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 07.08.2020, 16:220 Псковское «Сретение»: больше, чем выставка
06.08.2020, 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО 06.08.2020, 10:240 В честь дня рождения издательства «Вольный Странник» действует скидка 20% на все книги 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского
04.08.2020, 09:163 Каждую субботу псковичей и гостей города приглашают в организованные поездки на острова Залита и Белов 02.08.2020, 19:170 Научись играть на гитаре: молодежный центр «Троицкий» 02.08.2020, 18:031 Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом  02.08.2020, 10:170 На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах
01.08.2020, 18:151 Побывать на островах Талабского архипелага приглашают псковичей и гостей города 01.08.2020, 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 01.08.2020, 15:291 ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели 31.07.2020, 21:430 Торжественная служба, посвященная 600-летию явления иконы Чирской Богоматери, прошла в Палкино
31.07.2020, 09:250 Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 30.07.2020, 16:070 Один из лучших бас-гитаристов примет участие в онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 29.07.2020, 10:492 «Плачущая» икона: как чудотворный образ из Палкинского района стал православной святыней псковичей 29.07.2020, 09:151 Сегодня отмечается 600-летие знамения чудотворного образа Чирской Богородицы
28.07.2020, 15:150 Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре 28.07.2020, 11:500 Торжественными службами и благовестом отмечают Крещение Руси в псковских храмах и монастырях 27.07.2020, 17:480 Здесь русский дух: псковичей приглашают в Пушкинские Горы 26.07.2020, 19:110 Скончался старейший монах Псково-Печерской обители
25.07.2020, 18:310 Панихида о погибших от моровых поветрий пройдет у Анастасиевской часовни 1 августа 25.07.2020, 15:490 В Пскове и Печорах прошла встреча выпускников Сретенской духовной семинарии 25.07.2020, 14:460 Участники паломнической поездки по Ольгинским местам почтили память великой княгини 24.07.2020, 19:460 Под защитой Ольги: как отметили праздник покровительницы дома святой Троицы в Псковской епархии
24.07.2020, 14:490 Торжественный молебен в честь княгини Ольги прошел в Троицком соборе. ФОТО 24.07.2020, 14:180 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Днем памяти святой княгини Ольги 24.07.2020, 10:010 Стартовала видеотрансляция божественной литургии в день святой Ольги 23.07.2020, 17:570 Началась видеотрансляция Всенощного бдения из Троицкого собора в праздник великой княгини Ольги
22.07.2020, 15:3613 Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь. ФОТО 22.07.2020, 11:180 Перейти Великую вброд приглашают псковичей 24 июля 22.07.2020, 09:220 Настоятель храма Константина и Елены в Пскове ответит на «неудобные вопросы» 21.07.2020, 11:450 Паломнический центр «Троицкий» приглашает в путешествия по святым местам Псковской области
21.07.2020, 09:540 Тур на Талабы организуют для псковичей 25 июля 21.07.2020, 09:360 Студенты-участники археологической экспедиции встретились с митрополитом Тихоном 20.07.2020, 09:470 О подвиге возглавившего «атаку мертвецов» псковича расскажут на онлайн-встрече 19.07.2020, 10:040 Началась видеотрансляция божественной литургии в Неделю 6-ю по Пятидесятнице
18.07.2020, 17:581 Начинается видеотрансляция всенощного бдения в Псково-Печерском монастыре 18.07.2020, 13:480 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 17.07.2020, 11:100 12 псковских педагогов получат награды «За нравственный подвиг учителя» 16.07.2020, 16:430 Священник ответил на «неудобный вопрос» о состоянии души изменявшего жене мужчины
16.07.2020, 09:470 В поездку на Талабские острова приглашают псковичей 15.07.2020, 16:204 Сирот в доме трудолюбия навестил митрополит Тихон 15.07.2020, 13:330 Участники паломнической поездки в Никандрову пустынь посетят пять святых источников 15.07.2020, 10:011 Про первых христиан в Пскове расскажет археолог во время онлайн-встречи
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru