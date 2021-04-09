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Худрук Псковского драмтеатра: Жилищный вопрос перед артистами не стоит, а «подпрыгивает»

04.06.2021 13:27|ПсковКомментариев: 0

«Жилищный вопрос перед артистами Псковского драмтеатра не просто стоит, а "подпрыгивает"», - сообщил на пресс-конференции 4 июня художественный руководитель Псковского драмтеатра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

«Две обещанные квартиры до сих пор артисты не получили. Губернатор общеал, что это произойдет, несмотря на присвоение театру федерального статуса», - констатировал худрук театра, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Так, по его словам, из-за квартирного вопроса Псковский драмтеатр теряет актерскую пару, которая приехала в Псков несколько лет назад.

«У нас нет ни своего комфортного общежития, ни уж тем более возможности предоставлять квартиры или жилье. Поэтому многие приглашенные из других городов артисты вынуждены снимать квартиру за свой счет — благо зарплаты сейчас позволяют это делать», - отметил Дмитрий Месхиев.

По его убеждению, приезжие артисты ничем не должны отличаться от тех, кто уже живет в Пскове в плане условий проживания. «Конечно, ничто не мешает им брать ипотеку, но, с моей точки зрения, регион должен как-то помогать», - отметил худрук театра, напомнив, что «даже в самые глухие времена советского периода отношение к артистам было другим - им давали квартиры, дачи и даже выделяли аллеи на кладбищах».

«Учитывая федеральный статус театра, не факт, что регион будет нам выделять жилье, но хотя бы те две обещанные квартиры получить бы», - выразил пожелание Дмитрий Месхиев.

Также он высказал мнение об «очень странных взаимоотношениях с эшелонами власти после того, как театр получил федеральный статус». «Ощущение, будто некоторые чиновники думают, что мы собираем вещи и завтра переезжаем, и театра здесь больше не будет, как будто театр меняет свое место дислокации и своего зрителя. Но мы никуда не переезжаем», - заявил Дмитрий Месхиев.

По его мнению, после получения федерального статуса театру, наоборот, надо помогать еще больше, потому что он развивает культуру региона. «Не хочется жить и работать вопреки. Хочется делать это во взаимодействии», - резюмировал худрук театра.

Теги: #Псковский театр драмы #жилье #актеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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