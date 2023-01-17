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Сколько в Пскове баптистов, рассказал пресвитер церкви евангельских христиан

Пресвитер Псковской церкви евангельских христиан-баптистов Юрий Алексеев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Анализируй этно» назвал число исповедующих это направление протестантизма.

«У нас сейчас в Пскове 4 молитвенных дома евангельских христиан-баптистов. И по численности, я думаю, это около 500 человек вместе с членами семей. С 1888 года идет отсчёт от появления первой общины евангельских христиан. Появились евангельские христиане-баптисты в Пскове после петербургского пробуждения в последней половине XIX века. Тогда знать заинтересовалась духовным возрождением, стала читать Писание, создала общество поощрения духовно-нравственного чтения. Князья, дворяне, оставаясь православными, стали практиковать общие молитвы, общее пение, открыли свои молитвенные дома», – рассказал Юрий Алексеев.

Он также рассказал, что сейчас молитвенный дом псковских баптистов находится в здании бывшей лютеранской церкви на улице Кузнецкой, 47-а.

«Вернуть себе здание псковские лютеране пока не хотят. Лютеранская община проводит свои богослужения в католическом костёле», – отметил гость студии.

Он пояснил, что после ликвидации в 37-м году всех протестантских союзов, лютеранская церковь была закрыта. Все имущество было конфисковано государством в свою пользу. И с освобождением после немецко-фашистских захватчиков лютеран на Псковщине совсем не осталось. В 1945 году здание этой лютеранской часовни передали общине евангельских христиан-баптистов, тогда в этот союз входили евангельские христиане-баптисты, меннониты, пятидесятники, адвентисты.