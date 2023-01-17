Сколько в Пскове баптистов, рассказал пресвитер церкви евангельских христиан

Пресвитер Псковской церкви евангельских христиан-баптистов Юрий Алексеев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Анализируй этно» назвал число исповедующих это направление протестантизма.
Он также рассказал, что сейчас молитвенный дом псковских баптистов находится в здании бывшей лютеранской церкви на улице Кузнецкой, 47-а.
«Вернуть себе здание псковские лютеране пока не хотят. Лютеранская община проводит свои богослужения в католическом костёле», – отметил гость студии.
Он пояснил, что после ликвидации в 37-м году всех протестантских союзов, лютеранская церковь была закрыта. Все имущество было конфисковано государством в свою пользу. И с освобождением после немецко-фашистских захватчиков лютеран на Псковщине совсем не осталось. В 1945 году здание этой лютеранской часовни передали общине евангельских христиан-баптистов, тогда в этот союз входили евангельские христиане-баптисты, меннониты, пятидесятники, адвентисты.