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Закон об оскорблении чувств верующих вызывает у меня улыбку – псковский баптист

01.02.2023 12:35|ПсковКомментариев: 3

Отношение к закону об оскорблении чувств верующих прокомментировал дьякон Псковской церкви евангельских христиан-баптистов Андрей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Закон об оскорблении чувств верующих во мне вызывает улыбку. Конечно, можно нас оскорбить, потому что мы живые люди, мы можем гневаться, мы можем обижаться и так далее. Религиозные именно чувства оскорбить можно, конечно. Но мы видим пример Иисуса Христа, тот, который не смотрел на эти комментарии, не смотрел на то, что люди про него говорят», – отметил Андрей Иванов.

Пресвитер церкви Юрий Алексеев добавил, в Священном Писании иногда даже верующие апостолы пользовались своими гражданскими правами, поэтому писать заявления в полицию иногда нужно в зависимости от ситуации.

«Для этого Богом установлена власть, полиция, службы различные для наведения порядка. А вообще мы привыкли, потому что все годы советской власти к баптистам формировалось негативное отношение. Были всякие глупые предрассудки. Поэтому мы знакомы с тем, что к нам относятся подозрительно», – добавил гость студии.

Теги: #церковь #религия
Источник: Псковская Лента Новостей
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