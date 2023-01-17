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Программу концерта «О подвигах, о славе, о любви…» в Пскове составили по принципу контраста

Программа концерта «О подвигах, о славе, о любви…», который пройдет в Пскове 22 февраля, составлена по принципу контраста. Об этом сообщил дирижер, солист симфонического оркестра Мариинского театра Иван Столбов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Программа концерта разнообразна. Это что-то похожее на музыкальный калейдоскоп. Будет много разных произведений, совершенно разных жанров и разных эпох, но все они так или иначе связаны с 23 февраля, с Днем защитника Отечества», – сказал Иван Столбов и уточнил, что на концерте прозвучит музыка русских классиков Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, советская классика и музыка к кинофильмам.

Приглашенная солистка Государственной оперы Штутгарта Мария Айан (сопрано) будет исполнять «Вокализ» Сергея Рахманинова.

«Это достаточно сложное произведение. Но очень любимая и полезная для голоса музыка. Я испытываю большой трепет перед концертом. И такое счастье исполнить это произведение. Более того, вокально очень полезно исполнять это произведение», – заметила она.

Мария Айан объяснила, что «Вокализ» позволяет ставить голос на место и назвала композицию «медом для вокальных связок».

Обсуждая принципы построения программы, Иван Столбов напомнил о двух методах: первый – построение от более старинной музыки к более современной, второй – построение концертов по принципу жанрового и временного контрастов.

«Если это хорошо скомпоновать, оно очень интересно слушается. Здесь в программе концерта будут перемежаться марши, потом медленная музыка, вальсы и "Вокализ" Рахманинова. Это разные произведения по своей динамике, по энергетике, по композиторам и эпохам, то есть программа составлена по принципу контраста. И когда у нас концерт попурри, есть много маленьких произведений, то оно так лучше работает», – заключил он.

Концерт состоится 22 февраля в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Билеты можно приобрести по ссылке.