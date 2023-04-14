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Митрополит Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам. Послание опубликовал официальный Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

«Нет в человеческом языке слов более животворящих и чудодейственных. От них изменяется все вокруг и в нас самих! Услышим сердцем и первые слова Воскресшего Спасителя к Женам Мироносицам: «Радуйтеся!». И радости этой никто не отнимет от нас. Эта благодатная и нескончаемая радость – преддверие жизни вечной. Она даруется и нам, слабым и грешным детям своего небесного отца, которому дорого каждое чадо, посланное им на землю», – обратился Митрополит Тихон.

Он добавил, что только воскресший господь может утешить людей, как утешил Марию, только назвав ее по имени, сказав: «Радуйся!».

«Но это «всего лишь» дало ей полноту радости и счастья во веки веков. Дай Бог, чтобы каждого из нас господь позвал так, как он позвал когда-то Марию. Возблагодарим же господа за все его дары и благодеяния и сами сумеем разделить со всеми эту радость: воистину воскресе Христос!» – заключил митрополит.