←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 14.04.2023 09:590 Священник Артемий Лутченко об усердной и ленивой подготовке к Пасхе 20.04.2023 11:000 Режиссер спектакля «Лягушки»: Ребенок – это самое ценное, что здесь у нас есть 16.04.2023 15:000 Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил православных жителей области с Пасхой 16.04.2023 10:001 Митрополит Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам 14.04.2023 11:120 «Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО 14.04.2023 09:590 Священник Артемий Лутченко об усердной и ленивой подготовке к Пасхе
Церковь / Из первых уст

Режиссер спектакля «Лягушки»: Ребенок – это самое ценное, что здесь у нас есть

20.04.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

19 и 20 апреля на сцене Псковского театра драмы имени Пушкина – большая премьера: спектакль «Лягушки» по роману Нобелевского лауреата по литературе, китайского писателя Мо Яня. Поставил «Лягушек» московский режиссер Никита Кобелев, спектакли которого идут сегодня в Театре имени Маяковского, Александринском театре, Театре Наций, Театре сатиры и других. Накануне премьеры мы задали режиссеру несколько вопросов о его новом спектакле на псковской сцене.

 

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

– Никита, этот спектакль для вас, как говорят в киноиндустрии, продюсерский. То есть вас пригласили на определенный материал. В данном случае – это «Лягушки» китайского писателя Мо Яня. Однако не все режиссеры и далеко не всегда участвуют в продюсерских проектах. Почему вы согласились на проект?

– Да, этот спектакль можно назвать продюсерским проектом. Изначально это идея Андрея Пронина (арт-директора Псковского театра драмы имени Пушкина. – ред.), он написал инсценировку. И я отношусь к этому так, что, если материал интересный, если меня самого он захватывает, то почему нет? Тем более, это такой необычный материал – роман писателя из Китая, лауреата Нобелевской премии. А я люблю погружения в новые и незнакомые культуры. Появляется возможность использовать другую колористику, другие методы работы. Китай – это как другая планета. Я вообще нормально отношусь к тому, когда мне что-то предлагают, если это интересно и неожиданно.

– Но вы здесь просто, так сказать, реализатор чужого замысла или самостоятельный художник?

– У каждого – своя функция. Есть текст, а как дальше я его поставлю, это, собственно говоря, мое дело. И я с уважением отношусь к видению Андрея Пронина, оно мне нравится. Если бы это было не так, я либо не взялся бы, либо всё сильно переделал. На то, как вижу я, как понимаю, как ставлю, никто не влияет. Если у нас появляются какие-то вопросы, мы их обсуждаем. Здесь нет такого: «Поставь так, и только так». В инсценировке, разумеется, содержится какой-то взгляд на роман. И, разумеется, я что-то сокращал, а что-то вносил свое. Но 90% – это то, что сформулировал Андрей в своей пьесе.

– А как давно вы занялись постановкой? Длинным был подготовительный период?

– В этот раз получилось всё быстро, так как мы долго не понимали, будем ставить «Лягушек» или нет. В декабре 2021 года Андрей предложил саму идею. Я прочел роман и сказал: «Давайте». И мы стали думать, когда приступим, потому что я занят в других постановках. Потом возникло зависание, связанное с получением авторских прав на текст романа. Было непонятно: дадут, не дадут? Но в итоге получили права, и уже в феврале этого года начались репетиции. В итоге получилось два с половиной месяца интенсивных репетиций. Репетировали по 6-7 часов в день. Потому что материал объемный и сложный.

– А что это по жанру – триллер, сага? На афише обозначено: «эпическая драма».

– Здесь смесь жанров, но в целом ближе к эпическому повествованию, к саге, даже к телесериалу. Мы следим за судьбами персонажей на протяжении 55 лет. Это сага про любовь, про смерть, про перемены в стране и изменения в мировоззрении людей. Есть коммунистический Китай 1960-х годов и Китай после экономических реформ. Мы видим, как воздух в стране изменился. Как и в любом эпическом произведении, у нас есть всего понемножку. В принципе, «Лягушки» – это большая история нескольких одноклассников и одной главной героини – акушерки Вань Синь, осуществляющей в своем уезде политику ограничения рождаемости. И мы следим за ними практически с детства до старости.

 Роман Мо Яня изобилует довольно жесткими и даже в чем-то шокирующими эпизодами, когда борцы с рождаемостью ловят беременных женщин и тащат их на аборты. Эти эпизоды тоже вошли в спектакль?

– Разумеется. Без этого нельзя никак.

– Еще можно представить, как это можно экранизировать, но как перенести на сцену?

– Мы искали свои пути. Театр – условное искусство, и мы постарались эти жестокие моменты сделать более абстрактными, нереалистичными. Была задача – сохранить весь кошмар и ужас, но чтобы всё это не придавило зрителя. Чтобы зритель и дальше мог следить за тем, что происходит на сцене. Здесь важно было не пережать в плане шока. Мы постарались сделать светлый спектакль. Человечный. Теплый. Несмотря на все жестокие события, которые в нем происходят. И к самим сценам жестокости нашли абстрактные ключи, какой-то свой особый язык.

– «Лягушки» – больше «зрительский» спектакль или, что называется, «не для всех»?

– Мы бы хотели, чтобы он был зрительским. Ведь что такое вообще зрительский спектакль? У нас в основе – нормальные человеческие судьбы, за которыми интересно следить. Мы искали и юмор, и какую-то сентиментальность, трогательность. И я бы хотел, чтобы спектакль понравился зрителям. Важно историю, где-то жесткую, где-то жуткую, где-то интеллектуальную, сделать зрелищной.

– А спектакль будет понятен зрителю? Все-таки наш зритель вряд ли хорошо знаком с историей коммунистического Китая.

– Жизнь в Китае в XX веке и жизнь в СССР, мне кажется, очень похожи. Все эти ситуации: что-то боишься произнести вслух, боишься идти против общества и государства, боишься общественного осуждения – всё это нам знакомо. Мы искали такой баланс, чтобы получилась универсальная история. С элементами игры в Китай. Потому что такая игра дает новые возможности в поисках театрального языка, новых средств выразительности. Я бы хотел, чтобы зритель получал удовольствие. Поэтому несколько эпизодов у нас решены в стилистике пекинской оперы. Мы не поем на сцене (это было бы странно), но мы используем визуальный и пластический код.

– И что это дает спектаклю?

– Новый театральный язык. Есть какие-то вещи, которые нельзя решить с помощью психологического театра. Пекинская опера построена на других вещах – на телесной пластике, на голосе, на масках. Все это близко к комедии дель арте. К театру масок. Есть сцены, которые нельзя разыграть в реалистическом ключе. Вот они делят ребенка. И если это играть по правде, то зритель не поверит в происходящее на сцене. Есть сказочные, выдуманные ситуации, которые артисту не сыграть в реалистической манере. И тогда нам помогает форма остранения, которую мы предлагаем зрителю (остранение – от слова «странный», термин русского формализма и французского структурализма, художественный прием, позволяющий взглянуть на вещь или явление с другой, непривычной стороны. – ред.). И плюс – дополнительный необычный колорит, погружение в Китай. Мне очень интересно в это поиграть. Это очень красочно, очень красиво! Нам важно дать роману Мо Яня «Лягушки» прививку театральности. Может быть, тогда он будет легче восприниматься. Можно, конечно, просто показать кровавых людей и жуткие аборты, мертвых младенцев, то, как всех бьют и убивают. Но тогда зритель просто встанет и уйдет. У нас же – другая художественная задача: найти такие театральные формы, чтобы смысл романа сохранялся, но был доступен зрителю. Это не значит, что мы игнорируем жестокость, но мы постарались найти ее меру.

– А как бы вы объяснили метафору лягушек?

– Мне кажется, тут все просто. Лягушки – это нерожденные дети: сперматозоиды, зародыши, эмбрионы, головастики. Дети, которые не родились. Они возникают как видения, кошмары главной героини. Но там есть и лягушачья ферма, которая оборачивается скрытым центром суррогатного материнства. И когда лягушки нападают на героиню, она слышит стоны младенцев. Лягушки – нерожденные судьбы. Мне интересней вторая часть спектакля, которая о том, что происходит с людьми уже после кровавых событий. Как они себя чувствуют? Способны ли признать вину. Мы видим абсолютно травмированных людей.

– То есть ваш спектакль еще и о посттравматическом синдроме?

– Именно! Это разговор о вине и покаянии. Приходит ли к нам возмездие за совершенное зло? Как устроен человек? Вот ты вершил убийство. Ведь эта женщина, наша героиня Вань Синь, по сути, – убийца. И вот пришло другое время. Да, она подчинялась государству. Но большое значение имело и ее личное рвение. В романе об этом говорится. В других, соседних уездах все было помягче, попроще. А вот она была таким отличником, абсолютно уверенной в своей правоте, в своей силе. И вот, когда времена изменились, когда политика компартии поменялась, женщина задумалась: «А что я натворила?» И ее начинает накрывать раскаянье. Наш спектакль – разговор о вине, о покаянии, о воздаянии. Мне кажется, этот разговор сегодня очень важен и нужен и очень актуален. Есть в жизни вещи, за которые нам приходится рано или поздно расплачиваться. То есть, наверное, когда мы творим злодеяние, нам надо думать, что когда-то оно к нам вернется.

– Обычно люди, когда творят зло, об этом не думают.

– Вот! А мы хотим, чтобы люди задумались. И, может быть, чья-то занесенная рука остановится. Возможно, это наивное понимание искусства. Но тогда вообще всё искусство наивно, и никого никогда не спасло. На самом деле наверняка мы не знаем – спасает нас искусство или нет. А я вот предполагаю, что да – спасает. Эта история о том, насколько мы вообще можем вмешиваться в природу. Регулировать какие-то жизненные процессы. Поворачивать реки вспять. Ограничивать рождаемость. Логика государства, которая тоже в целом понятна, здесь вступает в конфликт с логикой и судьбой отдельно взятого человека. Кто-то хочет сына родить, наследника, а государство ему запрещает: «У нас уже миллиард людей. Мы не сможем всех прокормить». И вот сталкиваются две эти логики, а на нашей сцене возникают неразрешимые противоречия. Театр – это ведь всегда и вопросы тоже. Поэтому эта история – очень человечная, гуманистическая. Она о том, что ребенок, человеческая жизнь – это самое важное, самое ценное, что здесь у нас есть.

Беседовал Александр Донецкий

Теги: #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
20.04.2023, 11:000 Режиссер спектакля «Лягушки»: Ребенок – это самое ценное, что здесь у нас есть 18.04.2023, 10:491 Взрывоопасное устройство нашли между башнями Псково-Печерского монастыря 17.04.2023, 20:000 Регента церковного хора ищут для Никольского собора в Изборске 17.04.2023, 17:450 О «друзьях и рабах Божиих» рассказал митрополит Тихон в Светлый понедельник
17.04.2023, 09:000 Светлая седмица началась у православных россиян 16.04.2023, 15:000 Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил православных жителей области с Пасхой 16.04.2023, 13:350 Патриарх Кирилл обратился к православным россиянам с пасхальным посланием 16.04.2023, 10:140 СОБЫТИЕ: Крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора
16.04.2023, 10:001 Митрополит Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам 16.04.2023, 09:000 Пасхальный крестный ход прошёл в Пскове. ФОТО 15.04.2023, 15:460 Пасхальные символы освящают в Псково-Печерском монастыре 15.04.2023, 15:040 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15.04.2023, 12:570 Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове. ФОТО 15.04.2023, 10:551 Вынос Плащаницы и Чин погребения состоялись в Псково-Печерском монастыре 14.04.2023, 20:000 Пасхальные подарки освятили в Псково-Печерском монастыре 14.04.2023, 14:010 Путин встретит Пасху в Храме Христа Спасителя - Кремль
14.04.2023, 11:391 Безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области обеспечит ОМОН 14.04.2023, 11:120 «Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО 14.04.2023, 10:330 «...и вы дали Мне есть» 14.04.2023, 09:590 Священник Артемий Лутченко об усердной и ленивой подготовке к Пасхе
14.04.2023, 07:190 Реставрация церкви Николы Вратаря завершается в Псково-Печерском монастыре 13.04.2023, 20:401 Образ Александра Невского в музыке обсудят в Пскове 13.04.2023, 17:530 Студенты семинарии готовят территорию Псково-Печерского монастыря к Пасхе. ФОТО 12.04.2023, 14:122 О роли РПЦ в общественно-политической жизни
12.04.2023, 00:010 Не ходить на кладбище и не мыть волосы: как правильно провести Великую Среду 11.04.2023, 07:550 Очаги разрушения кладки обнаружили в ходе реставрации Сретенской церкви в Печорах 11.04.2023, 00:010 Великий Вторник: что запрещено делать в Берещенье - день Страстной седмицы 10.04.2023, 20:241 Митрополит Тихон произнес проповедь в Пскове в Великий понедельник. ВИДЕО
10.04.2023, 20:200 Россиян призвали отказаться от услуги ставить свечи за здравие онлайн 10.04.2023, 16:400 Массовая заготовка просфор в преддверии Пасхи идёт в Псково-Печерском монастыре 10.04.2023, 09:590 Не стричь волосы и не ссориться: что нельзя делать в Великий понедельник 10.04.2023, 07:230 Страстная неделя началась у православных верующих
09.04.2023, 19:020 Праздничные службы посетили псковские осужденные в Вербное воскресенье 09.04.2023, 16:113 Путин собирается встретить Пасху в церкви 09.04.2023, 09:380 Вербное воскресенье отмечают православные христиане 08.04.2023, 09:221 Лазареву субботу отмечают православные верующие 8 апреля
07.04.2023, 21:000 Прихожан приглашают на субботник у храма Александра Невского в Пскове 07.04.2023, 15:300 Белых голубей выпустили в небо в день Благовещения в Пскове. ФОТО 07.04.2023, 13:430 «Пастырь»: Страстная седмица. ВИДЕО 07.04.2023, 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
05.04.2023, 16:071 «Слёзы» потекли из глаз Богородицы после молебна о воинах в псковском храме – детали чуда 01.04.2023, 16:210 Икона Богородицы мироточила в Пскове 01.04.2023, 13:440 Старую штукатурку снимают с Ризницы и Сретенской церкви в Псково-Печерском монастыре 31.03.2023, 07:191 При реставрации звонницы Псково-Печерского монастыря зафиксировали аварийное состояние контрфорса
29.03.2023, 22:000 Об изучении церковной дисциплины расскажут псковичам в храме Александра Невского 29.03.2023, 08:110 Набор в Псковский большой детский хор пройдет в областном центре 27.03.2023, 15:580 Митрополит Тихон возглавил работу комиссии для желающих принять монашеский постриг 27.03.2023, 07:370 Крест Большой звонницы реставрируют в Псково-Печерском монастыре
26.03.2023, 09:382 Сильные разрушения каменной кладки выявили на колокольне Троицкого собора в Пскове 25.03.2023, 14:140 Подснежники зацвели в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 24.03.2023, 21:403 В РПЦ призвали законодательно ограничить сатанистские группы в соцсетях 23.03.2023, 17:280 Позолоту иконостаса Троицкого собора в Пскове исследуют для определения методик реставрации
22.03.2023, 09:250 Специалисты рассказали о ходе реставрации зданий Псково-Печерского монастыря 21.03.2023, 07:351 Разрушение кладки Петровской башни зафиксировали реставраторы в Псково-Печерском монастыре 18.03.2023, 19:250 Благотворительные столовые появились при семи храмах Псковской епархии 18.03.2023, 09:000 Родительская суббота третьей седмицы Великого поста наступила у православных
17.03.2023, 09:400 Биопоражения сводов выявили при реставрации Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря 16.03.2023, 19:401 О погребальных обрядах расскажут псковичам в храме Александра Невского 16.03.2023, 07:370 Новое сусальное золочение наносят на украшения главки звонницы Псково-Печерского монастыря 14.03.2023, 09:000 154 года назад родился святой преподобный Симеон Псково-Печерский
14.03.2023, 08:130 День православной книги отмечается в России 14 марта 11.03.2023, 17:540 О методе прокладки коммуникации в Псково-Печерском монастыре рассказали реставраторы 11.03.2023, 10:140 Исторический облик возвращают реставраторы музею-гостинице Псково-Печерского монастыря 09.03.2023, 21:000 Лекция о формировании Новороссии состоится в псковском храме
09.03.2023, 19:000 Первая литургия в строящемся храме в честь семьи Николая II в Дно пройдет 14 марта 08.03.2023, 20:020 Ремонтные работы продолжаются в псковской церкви Покрова Богородицы 08.03.2023, 19:050 Художников-импрессионистов пригласили на пленэр в Псково-Печерский монастырь 06.03.2023, 14:460 Верующих пригласили на таинство соборования в Псково-Печерский монастырь
06.03.2023, 10:341 Рок-группа «Кипелов» посетила Псково-Печерский монастырь 05.03.2023, 16:291 Временную звонницу установили в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО 05.03.2023, 10:200 Игумена Корнилия вспоминают в Псково-Печерском монастыре 04.03.2023, 22:090 Митрополит Тихон Шевкунов освятил отреставрированный Варваринский храм в Печорах
04.03.2023, 19:210 В Псково-Печерском монастыре почтили память монаха, прошедшего лагеря 04.03.2023, 11:150 Послание в бутылке обнаружили реставраторы в звоннице Псково-Печерского монастыря 02.03.2023, 19:590 На лекцию о церкви святого Власия на Торгу приглашают псковичей 02.03.2023, 07:350 Реставрация Благовещенской церкви продолжается в Псково-Печерском монастыре
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru