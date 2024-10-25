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Александр Боярков: Псковскую филармонию ожидает насыщенный сезон

Псковская областная филармония готовится к насыщенному концертному сезону, включая выступление ансамбля «Терема» 22 ноября, сообщил исполняющий обязанности директора Александр Боярков на пресс-конференции 7 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Боярков отметил, что ноябрь и первая половина января будут насыщены концертами, и призвал зрителей приходить в залы, чтобы насладиться произведениями Чайковского и другими музыкальными шедеврами. Он подчеркнул важность сотрудничества с такими организациями как «Питер концерт», «Росконцерт» и «Московская гармония», в рамках которого к филармонии приедут несколько коллективов.

Одним из ожидаемых событий станет выступление ансамбля «Терема», которое состоится 22 ноября. Александр Боярков пригласил всех желающих посетить этот концерт, отметив, что ансамбль сотрудничал с множеством известных коллективов, включая оркестр Юрия Башмета и группу «Афиннаж».

Филармония продолжает активно развивать культурную жизнь региона, предлагая разнообразные музыкальные программы для широкой аудитории.